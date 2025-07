Pamela Anderson conquista Liam Neeson: “Sono pazzo di lei”, poi il bacio

Pamela Anderson e Liam Neeson accendono il red carpet di "The Naked Gun": bacio, complicità e look da sogno firmato Rodarte

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

C’è del tenero tra Pamela Anderson e Liam Neeson? Forse no. Ma l’intesa palpabile che hanno portato sul red carpet londinese di The Naked Gun ha mandato in visibilio i fan e sollevato una sola, lecita domanda: stiamo assistendo alla nascita di una nuova, meravigliosa coppia? Sul tappeto fucsia della première inglese, la protagonista di Baywatch e l’iconico attore di Schindler’s List hanno regalato sorrisi, sguardi complici e un bacio sulla guancia che ha fatto il giro del mondo.

L’occasione era importante: la presentazione ufficiale di The Naked Gun, reboot-sequel delle mitiche commedie poliziesche anni ’80 e ’90. Lui nei panni di Frank Drebin Jr., lei in quelli della femme fatale Beth. Due mondi lontani – il teatro shakespeariano e la spiaggia di Malibu – che si incontrano sul grande schermo. Ma è sul tappeto rosso che la chimica ha fatto scintille.

Il look da diva di Pamela Anderson: Rodarte in viola regale

Pamela Anderson ha incantato tutti con un’eleganza sobria ma carismatica, scegliendo un abito couture firmato Rodarte, uno dei brand più amati dalle celebrity in cerca di un’eleganza fuori dagli schemi. Il modello scelto per l’anteprima londinese è una creazione su misura color viola imperiale, con corpetto drappeggiato che esalta la silhouette e una gonna fluida e leggera che accarezza il tappeto con grazia.

Niente fronzoli, niente effetto nostalgia anni ’50 come nei suoi recenti look retrò: questa volta Pamela ha scelto di essere pienamente presente, contemporanea, centrata. Con il suo carré biondo raccolto in morbide onde e un trucco essenziale che lascia trasparire le sue lentiggini e la bellezza naturale, ha dimostrato ancora una volta che la vera seduzione non ha bisogno di maschere.

I gioielli? Minimissimi: due bracciali sottili e orecchini pendenti luminosi, per non rubare la scena a quell’abito regale che parlava da sé. Il colore – ricco, teatrale, magnetico – risaltava perfettamente con il tono della pelle e il biondo caldo dei capelli. Una lezione di stile che dice: less is luxe.

IPA

Liam Neeson “pazzo di Pamela”: dichiarazioni, complicità e biscotti fatti in casa

Il momento più virale della serata è arrivato quando Pamela ha stampato un bacio sulla guancia di Liam Neeson mentre lui la teneva stretta, visibilmente felice. Dietro quel gesto, però, c’è molto più di un siparietto da premiere. Da settimane l’attore irlandese, 73 anni e oltre cento film alle spalle, racconta entusiasta la sua esperienza con la collega.

“Sono pazzo di lei”, ha dichiarato senza giri di parole. “Pamela è una professionista incredibile. È divertente, precisa, generosa. E senza ego”. Insomma, tra una scena e l’altra, sembra essere nata una vera affinità. Lei lo definisce “il perfetto gentleman”, uno che “porta il cappotto a una collega se ha freddo” e che ti fa sentire a casa anche sul set di una commedia fuori di testa.

E poi ci sono i biscotti. Già, perché Pamela – oltre a recitare – preparava dolci per Liam e glieli lasciava nel camerino. Un gesto semplice, ma tenero. “Credo che in lui di aver trovato un amico per sempre” ha detto lei, aggiungendo che questo progetto le ha permesso di esprimere un lato più autentico della sua personalità. “Ogni film che faccio guarisce un pezzettino della mia storia”.

IPA

The Naked Gun: nuova vita, nuova Pamela

Pamela Anderson, oggi 58 anni, non è più (solo) l’icona sexy degli anni ’90. È una donna che si è reinventata, che ha abbracciato un’idea di bellezza naturale e autentica, lontana dai filtri e dalle aspettative dell’industria. A partire dalla sua scelta (ormai ricorrente) di salire sul red carpet senza trucco e senza paura, fino alla volontà di interpretare personaggi con spessore, che vanno oltre l’etichetta di sex symbol.

Il suo ruolo in The Naked Gun, diretto da Akiva Schaffer, è quello di Beth, una femme fatale piena di ironia e mistero. Una parte che, per sua stessa ammissione, “mostra un lato diverso di me”. Dimenticate la Pamela da poster in costume rosso: qui c’è una donna vera, che ha vissuto, amato, sbagliato e imparato.

Accanto a lei, Liam Neeson porta la gravitas del teatro e l’ironia dell’uomo che sa prendersi poco sul serio. La loro è una coppia cinematografica inedita, e forse proprio per questo funziona: lei arriva dalla tv e dalla cultura pop, lui dal grande cinema drammatico. Ma sul tappeto rosso di Londra erano sincronizzati, complici, forse persino un po’ emozionati.

La prima di The Naked Gun, in uscita l’1 agosto, è stata anche un momento di riscatto: per Pamela, che torna sul grande schermo da protagonista, e per Liam, che mostra ancora una volta il suo lato tenero e affettuoso. Loro due insieme? Una sorpresa inaspettata.