Pamela Anderson, addio iconici capelli lunghi: french bob con mini frangetta

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

Pamela Anderson continua nella sua volontà di spiazzare, stupire, attirare l’attenzione: ma se un tempo lo faceva a suon di eccessi, dal look allo stile di vita (era tutto “iper”, il trucco, i capelli platinati, i body strizzati a evidenziare le forme abbondanti) oggi lo fa per “sottrazione”. Dalla scelta di togliere il trucco, e presentarsi sui red carpet più importanti make up free, o comunque con un trucco super naturale, a quella di adottare un look ben più sobrio e castigato rispetto al passato. Fino all’ultima, di dare un taglio ai lunghissimi e iconici capelli biondi, optando per un french bob dalla frangia cortissima, esibito ai Met Gala 2025.

Fonte: IPA

La bomba sexy degli anni ’90, la bagnina sogno erotico di mezzo universo maschile – l’altro non aveva la tv- protagonista di Baywatch, ha scelto di appendere il castigato costume rosso al chiodo e presentarsi come una bellissima 57enne che non ha paura a dimostrare la propria età e il passare inesorabile del tempo sul proprio volto e corpo.

Lontani i tempi degli scandali, delle relazioni tumultuose con Tommy Lee e Kid Rock, dei video erotici rubati e virali, delle nottate brave a suon di alcol e droghe. Oggi Pam arriva sul red carpet scortata dal figlio, sceglie film che raccontino spaccati femminile che la rappresentino – strepitosa nell’ultimo The Last Showgirl candidato ai Golden Globe – e anziché proseguire nella ricerca faticosa e talvolta patetica comune a tante colleghe di una bellezza e giovinezza inevitabilmente sfiorite, decide di presentarsi e farsi apprezzare nella sua autenticità, portata addirittura all’eccesso (senza trucco agli Oscar è stata senza dubbio la prima). Perché Pamela, lo abbiamo capito, non è da mezze misure, e quando ha capito che sarebbe stato inutile cercare di ripetersi, e riproporre l’immagine di bambola sexy che tanto le aveva portato fortuna a 20 anni, anche a (quasi) 60 anni, ci ha dato un taglio. Capelli compresi. E noi la troviamo bellissima.