Pamela Anderson era presente, di recente, alla festa per le nomination ai Golden Globe del suo ultimo film e per l'occasione ha scelto un look no make-up

Fonte: IPA Pamela Anderson

Pamela Anderson ha deciso, ancora una volta, di mostrare la sua bellezza senza tempo in occasione del party per le nomination ai Golden Globe, ottenute dal film The Last Showgirl, che ha avuto luogo all’Hollywood Roosevelt. In quest’occasione glamour l’attrice ha deciso di puntare tutto sulla semplicità, sia nel look che nel trucco, visto che ha deciso di mostrare il suo volto acqua e sapone.

Pamela Anderson ha dimostrato, ancora una volta, che la vera bellezza non ha bisogno di aiuti e artifici e che, se si sta bene con sé stessi, ci si può presentare ovunque anche senza make-up.

Pamela Anderson, bellezza acqua e sapone

Da diverso tempo Pamela Anderson ha deciso di mostrare sui social e agli eventi mondani la sua bellezza acqua e sapone. L’attrice, infatti, ha presenziato a diverse occasioni importanti con un trucco appena accennato o, come nel caso della festa per le nomination ai Golden Globe del film di cui è protagonista, completamente senza make-up.

La star di Hollywood ha ricevuto anche diverse critiche per questa sua presa di posizione e ha deciso di rispondere con molta saggezza agli haters che criticano il suo aspetto acqua e sapone. Pamela Anderson ha dichiarato che si sente bella anche così e, quindi, ha tutto il diritto di mostrarsi come meglio crede.

Fonte: IPA

Ed effettivamente, anche nella sua ultima partecipazione all’evento pubblico californiano, l’attrice è apparsa bellissima con il suo incarnato perfetto, le labbra rosa e i suoi profondissimi occhi azzurri. Anche per l’hairstyle Pamela Anderson ha scelto di puntare tutto sull’effetto naturale, scegliendo una tonalità molto chiara di biondo che, sotto le luci dei riflettori, si accende di naturalissimi riflessi bianchi. La chioma dell’attrice era modellata in una piega morbida con riga in mezzo e frangetta divisa ai lati della sua fronte.

Una scelta davvero coraggiosa quella dell’ex star di Baywatch, che a luglio ha spento ben 57 candeline, e che è stata intrapresa, come lei ha rivelato, dopo la morte della sua storica make-up artist e amica Alexis Vogel. Adesso la volontà della diva è quella di: “Smettere di inseguire la sua giovinezza”.

Pamela Anderson, il look semplice

Se si è naturalmente belli, qualsiasi look è quello azzeccato e dona a chi lo indossa. Questo è il caso dell’outfit scelto, nel suo ultimo red carpet, da Pamela Anderson che ha scelto di mostrarsi con una semplice gonna marrone e un maglione beije. Il pullover scelto dall’attrice era un dolcevita a collo alto, leggermente over e non presentava alcun ricamo. La gonna, invece, scendeva morbida fino alle sue caviglie, modellandosi in diverse pieghe.

La star di Hollywood ha abbinato il suo look con delle calze nere coprenti e delle décolleté in tinta con il tacco alto. Unico vezzo di tutto l’outfit dell’attrice era un paio d’orecchini a bottone con brillante.

Pamela Anderson era presente al party perché è la protagonista di The Last Showgirl, film che uscirà nelle sale il 10 gennaio 2025, in cui l’attrice interpreta il ruolo di una ballerina di una certa età, che deve decidere cosa fare nel suo futuro, dopo che il suo spettacolo viene sospeso.