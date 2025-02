Pamela Petrarolo lascia il Grande Fratello: “Ragioni Personali”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Pamela Petrarolo

Un colpo di scena inaspettato ha scosso la Casa del Grande Fratello: Pamela Petrarolo ha lasciato il reality per ragioni personali, interrompendo la sua esperienza nel gioco prima del previsto. L’uscita dell’ex volto di Non è la Rai ha portato all’annullamento immediato del televoto in corso, che la vedeva contrapposta ad altri concorrenti.

Una decisione che non è passata inosservata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e aprendo interrogativi sui motivi che l’hanno spinta a dire addio al reality. Non è la prima volta che Pamela abbandona la Casa, ma questa volta sembra definitivo.

Il ritiro di Pamela Petrarolo e l’annullamento del televoto

Il Grande Fratello ha ufficializzato l’uscita di Pamela Petrarolo con un post pubblicato sui suoi canali social, annunciando che il televoto attualmente in corso è stato annullato.

L’ex volto di Non è la Rai era infatti in nomination insieme ad Amanda Lecciso, Iago Garcia, Stefania Orlando e Zeudi De Palma, ma con il suo addio il meccanismo di eliminazione è stato sospeso.

Chi aveva già espresso il proprio voto tramite SMS non deve preoccuparsi: la produzione ha garantito che tutti gli utenti verranno rimborsati, seguendo il regolamento ufficiale del reality. Una scelta inevitabile, considerato il ritiro improvviso della concorrente, che cambia gli equilibri della Casa e il corso del gioco. In aggiornamento..

Non è la prima volta che Pamela Petrarolo lascia il GF

Già lo scorso dicembre, Pamela aveva dovuto abbandonare temporaneamente la Casa a causa di problemi personali, per poi rientrare dopo pochi giorni. Un ritorno accolto con entusiasmo sia dai suoi compagni di avventura che dal pubblico, affezionato alla sua grinta e autenticità.

La gieffina aveva spiegato di aver ricevuto notizie preoccupanti dalla sua famiglia negli ultimi giorni, che l’avevano costretta a prendere questa difficile decisione. Un annuncio che ha commosse il pubblico, anche grazie alle parole di Alfonso Signorini, che in diretta l’ha salutata con affetto:

“Noi, famiglia del Grande Fratello, ti abbracciamo, ti siamo vicini in questo momento. Io, personalmente, ti volevo ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei stata veramente esemplare. Con il tuo entusiasmo, il tuo coinvolgimento, l’essere disponibile alla critica e al sorriso, sei stata davvero un’ottima concorrente”.

Il rientro di Pamela Petrarolo e le polemiche che ne seguirono

Nonostante il suo primo abbandono a fine dicembre, Pamela Petrarolo fece ritorno nella Casa del Grande Fratello pochi giorni dopo, l’8 gennaio 2025, una decisione che generò un’ondata di critiche e polemiche sui social.

Il suo inaspettato rientro suscitò perplessità tra i telespettatori, che accusarono il programma di modificare le regole a piacimento.

L’annuncio del suo ritorno venne fatto direttamente ai concorrenti in Casa, che reagirono con sorpresa e, per la maggior parte, con entusiasmo. Alfonso Signorini spiegò la scelta come un’eccezione dovuta alla delicatezza della situazione personale della gieffina, ma la spiegazione non convinse tutti.

Sui social, molti telespettatori espressero il proprio disappunto, lamentandosi di un trattamento di favore nei confronti di Pamela.

“Un’edizione più ridicola di questa è impossibile”, scrisse un utente su X. “Questo programma? Sempre peggio. Mi dispiace perché lo seguo da anni e ultimamente è inguardabile per le ingiustizie che ci sono” – solo alcuni dei commenti che infiammarono il web nei giorni successivi al suo rientro.