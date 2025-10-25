Tale e Quale Show, pagelle quinta puntata: il riscatto di Carmen Di Pietro (7), Petrarolo immensa (9)

A Tale e Quale Show arriva il riscatto di Carmen Di Pietro, mentre Pamela Petrarolo diventa Mia Martini ed è immensa.

Carlo Conti torna con la quinta puntata di Tale e Quale Show fra esibizioni, momenti comici, ma anche grandi emozioni. Dopo le prime puntate del programma, la gara si fa sempre più accesa, con sfide fra i concorrenti a colpi di performance e canzoni.

Tony Maiello è uno straordinario Tiziano Ferro. Voto: 9

Tony Maiello è il primo a esibirsi sul palco di Tale e Quale Show e il primo a lasciare tutti a bocca aperta. Il concorrente veste i panni di Tiziano Ferro, impressionando la giuria che si complimenta per la sua esibizione. Tony canta Sere nere, uno dei brani cult dell’artista di Latina, conquistando il pubblico con la sua voce. “Sei straordinario, identico a lui”, ha commentato Alessia Marcuzzi, entusiasta.

Le Donatella perfette Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Voto: 8

Cantano, ballano e divertono: Le Donatella diventano Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La loro esibizione travolge lo studio, ma divide Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. I due giudici si scontrano per valutare lo show delle sorelle. Alessia le apprezza, spiegando: “Hanno cantato e ballato, per me sono state bravissime”, ma il paroliere non è d’accordo. Interviene Carlo Conti per calmare le acque, chiudendo la questione.

Gianni Ippoliti si trasforma in Tony Effe. Voto: 6

Gianni Ippoliti mette il suo talento al servizio di una imitazione piuttosto difficile. Si trasforma infatti in Tony Effe, cantando Damme na mano. La trasformazione è straordinaria, ma l’esibizione di Ippoliti non convince del tutto la giuria.

Samuele Cavallo in lacrime. Voto: 9

In una clip Samuele Cavallo racconta la delusione dopo l’ultima puntata. L’artista si sfoga, affermando di non essere stato compreso dalla giuria che lo ha relegato al settimo posto dopo un’esibizione che il pubblico aveva accolto con una standing ovation.

L’artista conquista la scena dopo le lacrime, esibendosi nei panni di Robbie Williams. La sua Angel è straordinaria e la giuria resta a bocca aperta, complimentandosi per il talento. “Un’imitazione favolosa, sembravi davvero lui”, dice Alessia Marcuzzi e gli altri concordano.

Antonella Fiordelisi fa “litigare” Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Voto: 7

A dividere Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio è anche l’esibizione di Antonella Fiordelisi che diventa Karol G. L’artista si esibisce sul palco di Tale e Quale Show portando tutta la sua energia, fra balletti e un accento spagnolo imparato con grande impegno.

“Per me Antonella è stata bravissima, lei non è una cantante”, dice Alessia Marcuzzi. Ma Cristiano Malgioglio replica piccato: “Assolutamente no!”. Ad appoggiare la Marcuzzi è Nicola Savino.

Carmen Di Pietro si riscatta. Voto: 7

La quinta puntata è la serata di Carmen Di Pietro che si riscatta cantando Tipitipiti, celebre brano di Orietta Berti. Dopo puntate in cui era stata criticata dalla giuria, recupera terreno, convincendo sia Alessia Marcuzzi che Giorgio Panariello. “Stasera sei stata davvero brava”, le dice la Marcuzzi, mentre Panariello aggiunge: “Mi hai convinto, con movenze, trucco e parrucco”.

Pamela Petrarolo omaggia Mia Martini. Voto: 9

Pamela Petrarolo si dimostra, ancora una volta, uno dei concorrenti più forti della trasmissione. Si trasforma per l’occasione in Mia Martini e convince con voce, postura e trucco. Una esibizione fra le più belle della puntata, premiata anche dal giudizio della giuria.

Tale e Quale Show, la classifica della quinta puntata

A trionfare è Maryna con la sua imitazione di Christina Aguilera. Ecco la classifica completa: