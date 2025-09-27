Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Tale e Quale Show è finalmente tornato e nella prima puntata ci ha già regalato non poche emozioni (e risate). Il programma si apre con un commovente omaggio a Pippo Baudo, il grande conduttore e pilastro della tv scomparso di recente, poi Carlo Conti svela la giuria e infine i concorrenti che si cimenteranno nelle imitazioni.

Alessia Marcuzzi materna ed equilibrata – Voto: 8

Elegante, pacata e quasi materna con i concorrenti, Alessia Marcuzzi porta equilibrio nella giuria di Tale e Quale Show. La conduttrice è perfetta nel ruolo di giurata della trasmissione, svelando tutta la sua dolcezza. Soprattutto di fronte ai commenti taglienti di Cristiano Malgioglio che, rispettando il suo ruolo di giudice implacabile, non si lascia scappare critiche e stroncature nei confronti dei concorrenti.

E ogni volta che arriva un commento negativo c’è lei a risollevare il morale. Prima risolleva il morale di Maryna, che non convince con la sua imitazione di Lady Gaga, poi difende Antonella Fiordelisi, stroncata dal paroliere dopo la sua esibizione nei panni di Gaia.

Le Donatella conquistano con brio – Voto: 7

Non ci sono dubbi: i personaggi più briosi di questa edizione di Tale e Quale Show sono proprio loro, Le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi sono vivaci, frizzanti e allegre. Coinvolgono Carlo Conti in un divertente siparietto e si scambiano battute. Sul palco portano in scena il duetto fra Alessandra Amoroso e Serena Brancale sulle note di Serenata, risultando convincenti.

Cristiano Malgioglio spietato (ma giusto) – Voto: 9

Spietato nei commenti e sempre sincero, Cristiano Malgioglio si conferma come una colonna portante nella giuria di Tale e Quale Show. Da vero personaggio qual è, il paroliere e cantante giudica senza filtri le esibizioni, senza indorare la pillola ai concorrenti. Colpisce, con la sua sincerità, e spesso – diciamolo – va dritto al punto. Impossibile non lasciarsi conquistare dal suo modo di fare diretto, ma anche dal suo scambio di battute con Giorgio Panariello. Racconta agli altri giurati che voleva fare il ballerino, replica a tono (ironicamente) a Carlo Conti e si diverte come nessun altro.

Flavio Insinna commuove tutti – Voto: 10

Ma il vero protagonista della prima puntata di Tale e Quale Show è lui: Flavio Insinna. Nel programma di Carlo Conti, Insinna partecipa in coppia con Gabriele Cirilli, suo amico dai tempi in cui frequentavano entrambi l’accademia di Gigi Proietti. Il conduttore e il comico si raccontano, svelando un’amicizia fortissima, così tanto che Flavio rivela che non avrebbe mai accettato senza la presenza di Gabriele.

Poi va in scena la loro esibizione: un duetto impossibile con Pavarotti e Lucio Corsi. Un esperimento particolare che strappa un sorriso, ma anche una lacrime. E tutti gli applausi sono per loro. Un momento emozionante, soprattutto perché segna il ritorno in televisione di Flavio Insinna che nel 2023, dopo aver lasciato La7, aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. Una esibizione che ha il sapore di una rivincita (e commuove).

Carmen Di Pietro esilarante – Voto: 8

Carmen Di Pietro torna a Tale e Quale Show nel ruolo di ripetente e si dimostra un personaggio forte, nonostante le sue esibizioni non siano perfette. Carmen fa sorridere con le sue battute, si mette in gioco e ci prova, sempre. Il risultato? Impossibile non amarla.

