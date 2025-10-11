Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni

Carlo Conti torna su Rai Uno con la terza puntata di Tale e Quale Show, un appuntamento imperdibile del venerdì sera, fra esibizioni straordinarie, canzoni da cantare a squarciagola e tanto divertimento. Per la puntata del 10 ottobre il conduttore ha deciso di portare in giuria accanto a Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, l’amico Leonardo Pieraccioni. Il risultato? Una puntata scoppiettante con una giuria che, ancora una volta, ha dominato la scena.

Scopriamo dunque le pagelle della terza puntata di Tale e Quale Show fra imitazioni perfette e qualche stonatura.

Pamela Petrarolo è una Gianna Nannini strepitosa. Voto: 9

Nella terza puntata di Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo scrive il suo riscatto dopo il quinto posto della scorsa puntata. Lo fa vestendo i panni (e la voce) di Gianna Nannini. Canta Meravigliosa creatura in modo straordinario e conquista da parte del pubblico una meritatissima standing ovation. La giuria si complimenta e ne tesse le lodi, cogliendo la straordinaria somiglianza con la cantante, mentre Alessia Marcuzzi riconosce nella concorrente la capacità di saper emozionare. “Hai una grande intelligenza emotiva”, è il complimento che Pamela accoglie emozionata.

L’uragano Leonardo Pieraccioni-Giorgio Panariello travolge tutti. Voto: 8

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello in giuria conquistano tutti e sono assolutamente travolgenti. Un uragano che Carlo Conti fa fatica a tenere a bada fra scherzi a Cristiano Malgioglio e battute. “Ora vedendo questo avete la risposta a chi mi chiede sempre se porterò Pieraccioni e Panariello a Sanremo”, commenta il conduttore, strappando un sorriso agli amici di sempre.

Cristiano Malgioglio è una conferma. Voto: 7

Cristiano Malgioglio si conferma grande protagonista di Tale e Quale Show e un elemento fondamentale della giuria. Sta al gioco, rispondendo a tono alle battute di Panariello e Pieraccioni, giudica i concorrenti in modo acuto e con grande ironia. Dimostra, ancora una volta, grande intelligenza e una cultura musicale fondamentale.

Carmen Di Pietro, l’esibizione è esilarante. Voto: 6

Carmen Di Pietro si dimostra grande protagonista di questa edizione di Tale e Quale Show grazie a esibizioni che svelano tutta la simpatia della showgirl. In questa nuova puntata del programma condotto da Carlo Conti si è trasformata in Ornella Vanoni. Anche di fronte a un brano difficile Carmen non si è tirata indietro, provandoci e incassando con classe anche qualche critica. D’altronde, come hanno fatto notare in tanti, è così simpatica che le si perdona tutto. Ed è così che l’esibizione diventa imperfetta, ma esilarante. E va bene così.

Tony Maiello rende omaggio a Mango. Voto: 9

Fra le esibizioni più belle della terza puntata del programma c’è quella di Tony Maiello che rende omaggio a Mango, pilastro della musica italiana. La sua esibizione è impeccabile e commuove sia il pubblico che la giuria. L’ennesima dimostrazione del grande talento di uno dei concorrenti più forti di Tale e Quale Show.

Maryna strega tutti in versione Shakira. Voto: 7

Maryna non si arrende ed è pronta a svelare il suo talento, nonostante una prima puntata in cui era partita in salita. La content creator ha indubbiamente un grande talento ed è decisa a svelarlo. La sua esibizione sulle note della hit di Shakira è perfetta e conquista la giuria, in particolare Alessia Marcuzzi. Qualche dubbio da parte di Maglioglio, ma la prova, nel complesso, è superata!

Tale e Quale Show, la classifica della terza serata

In aggiornamento…