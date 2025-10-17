Anticipazioni Tale e Quale Show del 17 ottobre, le imitazioni della quarta puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti

Torna l’appuntamento più atteso del venerdì sera di Rai1: stiamo parlando ovviamente di Tale e Quale Show, condotto come sempre da Carlo Conti. La quarta puntata, in onda stasera, venerdì 17 ottobre, si preannuncia come sempre ricca di emozioni e incredibili trasformazioni che hanno reso il programma leader negli ascolti nella fascia del prime time.

Con il quarto appuntamento la gara entra nel vivo: i concorrenti continuano a sfidarsi a colpi di trucco e tanto allenamento per conquistare non solo il podio settimanale, ma anche punti preziosi in vista della classifica finale.

Tale e Quale Show, le imitazioni del 17 ottobre

Come da tradizione, il clou della puntata saranno le performance. I concorrenti, dopo il successo della scorsa puntata che ha visto trionfare Pamela Petrarolo, sono chiamati ad affrontare nuove sfide, mettendosi nei panni di vere e proprie leggende della musica italiana e internazionale.

Samuele Cavallo tenterà di portare sul palco l’emozione di Massimo Ranieri, un’icona della canzone napoletana e non solo, cercando di mantenere l’ottimo posizionamento in classifica. Carmen Di Pietro si cimenterà in un’impresa titanica: trasformarsi in Céline Dion. Riuscirà a dominare l’estensione e la potenza della diva canadese?

Le Donatella saliranno sul palco portando l’energia pop di Paola & Chiara, mentre Tony Maiello, uno dei favoriti e già vincitore della prima puntata, proverà a replicare il successo calandosi nello stile di Harry Styles. Spazio anche per la musica italiana contemporanea con Antonella Fiordelisi, che dovrà confrontarsi con la grinta e i successi di Anna, Maryna si metterà alla prova con la voce melodica e potente di Anna Tatangelo.

Pamela Petrarolo, reduce dalla vittoria, si trasformerà nell’amatissima Ivana Spagna. La quota comica sarà affidata come sempre alla coppia fissa composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che canteranno un classico intramontabile: Tu vuo’ fa’ l’americano, vestendo i panni Renato Carosone e Rocco Hunt. Infine, Peppe Quintale sarà Tony Hadley degli Spandau Ballet, mentre Gianni Ippoliti interpreterà Gianni Morandi.

La giuria e gli ospiti della serata

Come di consueto, tutti i concorrenti canteranno dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Il banco della giuria vedrà schierati i suoi pilastri inamovibili: Giorgio Panariello, l’esuberante e sempre critico Cristiano Malgioglio e la spumeggiante Alessia Marcuzzi.

A impreziosire il panel con il suo umorismo caustico e le sue fulminee battute, ci sarà un quarto giudice d’eccezione: il comico Andrea Pucci. Il pubblico avrà come di consueto la possibilità di esprimere le proprie preferenze attraverso il voto social, influenzando l’esito finale della serata.

Nella puntata precedente, il terzo posto è andato a Insinna & Cirilli che hanno portato un “duetto impossibile” interpretando Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Tony Maiello ha invece conquistato la seconda posizione interpretando Mango, con un’esibizione che ha commosso pubblico e giuria. Primo posto per Pamela Petrarolo, con una strepitosa Gianna Nannini che le è valsa una meritatissima standing ovation.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La quarta puntata di Tale e Quale Show va in onda il 17 ottobre dalle 21,30 su Rai1, subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi. La conduzione è sempre affidata a Carlo Conti mentre la puntata è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.