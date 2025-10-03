Anticipazioni Tale e Quale Show del 3 ottobre, gli ospiti e le imitazioni della seconda puntata

Carlo Conti conduce la seconda puntata di "Tale e Quale Show", con le nuove imitazioni assegnate ai protagonisti e un ospite d'eccezione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Carlo Conti

Gli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma tornano ad animarsi con colori e luci sgarcianti per la seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 che continua a conquistare il pubblico con le sue trasformazioni sorprendenti. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle 21,30, quando Carlo Conti condurrà in diretta una nuova serata all’insegna della musica de del divertimento.

La formula è ormai nota, ma sempre efficace: un gruppo di concorrenti si cimenta in performance dal vivo, interpretando artisti celebri della scena nazionale e internazionale. Grazie agli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e al lavoro di un team di professionisti dietro le quinte, il pubblico assiste a esibizioni che concentrano canto, danza e recitazione in un equilibrio (talvolta) unico.

Tale e Quale Show, le anticipazioni del 3 ottobre

Il cast è pronto a mettersi nuovamente alla prova con personaggi molto diversi tra loro. Carmen Di Pietro sarà chiamata a rievocare l’energia di Ambra Angiolini, mentre Le Donatella interpreteranno una coppia musicale al femminile composta da Baby K e Giusy Ferreri. L’ex schermitrice Antonella Fiordelisi vestirà i panni di Dua Lipa, icona pop internazionale, e Pamela Petrarolo si confronterà con la grinta di Rita Pavone.

A seguire, Maryna porterà sul palco la potenza vocale di Anna Oxa, mentre Samuele Cavallo si calerà nel repertorio più attuale interpretando Benson Boone. In coppia, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli daranno vita a un inedito incontro musicale tra Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, due simboli distanti ma entrambi rappresentativi della canzone italiana. Spazio poi a Gianni Ippoliti, impegnato in un omaggio al romanticismo senza tempo di Fred Bongusto, e a Tony Maiello, che proverà a bissare la sua prova nei panni di Ed Sheeran. Infine, Peppe Quintale si misurerà con l’estetica e l’imprevedibilità di Achille Lauro.

La giuria e gli ospiti della serata

A valutare le performance, la giuria confermata con Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per questa seconda puntata da un quarto giudice speciale: Nino Frassica, presenza ironica e imprevedibile che promette di regalare momenti esilaranti.

Il pubblico da casa non resterà a guardare: sarà infatti possibile interagire e votare le esibizioni preferite attraverso i canali social ufficiali del programma, contribuendo a creare discussione e coinvolgimento attorno alle performance.

Il successo di Tale e Quale Show non si limita al palcoscenico. Fondamentale è il contributo delle professionalità che lavorano al fianco degli artisti: costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi collaborano intensamente per restituire al pubblico trasformazioni convincenti. Ad accompagnare i concorrenti sul piano vocale e interpretativo, i coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme alla actor coach Emanuela Aureli.

Le coreografie portano la firma di Fabrizio Mainini, mentre la scenografia è curata da Riccardo Bocchini e i costumi da Simonetta Innocenti. La regia è affidata a Maurizio Pagnussat, sotto la supervisione della capo progetto Eleonora Iannelli.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La nuova puntata di Tale e Quale Show va in onda il 3 ottobre, dalle 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, e in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla diretta.