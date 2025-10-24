Anticipazioni Tale e Quale Show del 24 ottobre, le imitazioni della quinta puntata

Carlo Conti conduce la nuova puntata di "Tale e Quale Show" del 24 ottobre con le nuove imitazioni e Nicola Savino come quarto giudice

Ansa Carlo Conti

La gara si fa sempre più serrata a Tale e Quale Show, lo spettacolo del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, che torna in onda venerdì 24 ottobre alle 21,30 con la quinta puntata. La classifica, ancora tutta da decidere, è ancora aperta: le imitazioni in programma questa settimana sono tra le più attese di quest’edizione.

Tale e Quale Show, anticipazioni del 24 ottobre

Tra i momenti più attesi, Carmen Di Pietro proverà a calarsi nei panni — e nella voce — di Orietta Berti, un’icona della melodia italiana difficile da eguagliare per grazia e precisione vocale, ancora oggi amatissima dai giovani. Le Donatella, invece, porteranno in scena un doppio tributo pieno di energia: Heather Parisi e Lorella Cuccarini, due simboli della televisione anni Ottanta, tornano in vita attraverso la loro interpretazione. Un banco di prova ambizioso, tra canto, danza e sincronismo scenico, che tradisce un tocco di nostalgia com’è già accaduto a This is me.

Da un mito all’altro, Pamela Petrarolo si confronterà con Mia Martini, una delle imitazioni più richieste del programma condotto da Carlo Conti. Per l’ex volto di Non è la Rai sarà una sfida emotiva prima ancora che vocale: rendere giustizia alla voce più bella della nostra musica.

Le altre trasformazioni

La componente internazionale non mancherà: Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, la regina del pop latino, mentre Maryna porterà sul palco la potenza vocale e l’anima soul di Christina Aguilera. Due performance che mettono in scena ritmo, grinta e un tocco di sensualità.

Sul fronte maschile, Samuele Cavallo tenterà l’impresa di imitare Robbie Williams, icona pop dal carisma inimitabile. Tony Maiello vestirà invece i panni di Tiziano Ferro, puntando sulla precisione interpretativa e sull’intensità emotiva, mentre Peppe Quintale cercherà un nuovo successo con Jovanotti, tra energia e spontaneità, quella che è propria dell’artista di Cortona.

Il momento più curioso della puntata sarà ancora una volta affidato al duo comico Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, chiamati a dare vita a un “duetto impossibile” nei ruoli di Piero Pelù ed Edoardo Bennato.

La Giuria

A proposito di giuria, il tavolo sarà composto come sempre da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino, ospite speciale pronto a commentare con il suo humor tagliente. Non mancherà la partecipazione del pubblico da casa, che potrà votare sui social ufficiali del programma: i tre artisti più cliccati riceveranno preziosi punti bonus.

Dietro ogni trasformazione, un lavoro corale fatto di trucco, costumi, acconciature e prove vocali. A guidare i concorrenti nel percorso di metamorfosi, i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli, che cura gesti e atteggiamenti con precisione quasi teatrale.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La nuova puntata di Tale e Quale Show va in onda il 24 ottobre dalle 21,30 su Rai1 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato al programma e sui canali ufficiali dello show, in cui vengono riportati gli highlights della diretta.