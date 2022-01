Giucas Casella, cosa c’entra la compagna Valeria Perilli con Sex and The City

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un momento delicatissimo, poi sfociato in un divertente attimo di gioia, con al centro Giucas Casella. Il GF Vip sa anche sorprendere, talvolta con momenti inattesi. È stato questo il caso di Valeria Perilli, compagna dell’artista concorrente del reality e nota doppiatrice di Sex and The City, in particolare del personaggio di Miranda.

Chi è Valeria Perilli

Un amore che dura da sempre, quello tra Valeria Perilli e Giucas Casella, al punto da sentirsi marito e moglie. Non è però solo la compagna del noto “illusionista” della tv ma è anche una donna con un’importante carriera alle spalle. È infatti una doppiatrice famosa ed è la voce di Miranda in Sex and The City, oltre che di Lalla, la migliore amica di Francesca Cacace in La Tata.

Non solo. È stata anche un volto tv, interpretando il ruolo di signorina buonasera della Rai – proprio come l’indimenticabile Nicoletta Orsomando – dal 7 maggio 1994 al gennaio del 1991 presso gli studi di Roma. Un personaggio di grande valore che però lavora dietro le quinte da tempo. È stato dunque un piacere vedere il suo volto su Canale5 ed entrare in contatto diretto con la sua simpatia, che ha coinvolto tutti i concorrenti della Casa.

La storia d’amore con Giucas Casella

La coppia è unita da moltissimi anni, da circa 40. Valeria Perilli ha cresciuto James, figlio di Giucas e Carol Torr, come se fosse suo figlio. I due hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, proprio come Pippo Baudo aveva suggerito a Casella. Sono usciti allo scoperto nel 2018, a Domenica Live, in occasione della quale le ha chiesto di sposarlo dopo 38 anni di fidanzamento: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.

Le parole di Valeria, pronunciate nel giardino della Casa del Grande Fratello hanno stupito Giucas e anche i presenti: “Volevo ti sentissi libero di far affiorare tutti i tuoi ricordi, volevo ti sentissi libero di muoverti in questa casa senza l’ombra della mia presenza e del mio giudizio. Tu sai che io ti starò accanto ogni cosa accada, nel bene e nel male. Sono passati 41 anni e intendo tener fede a quello che chiamo il nostro patto d’amore. Ho sempre accettato la tua natura che non prevede catene e cappi al collo, perché tu sei un uccel di bosco, che ama tornare al proprio nido quando desidera, sapendo di trovarlo ben disposto ad accoglierlo”.

E ha continuato: “Ma sei anche un passero solitario, schivo, introverso, malinconico e silenzioso. Io so quali sono stati i tuoi timori per entrare a far parte di questa avventura, so con quale paura hai accettato. Eppure, nonostante gli acciacchi sei ancora qui, a dare gioia e spensieratezza, a suscitare simpatia”.

L’ingresso di Valeria Perilli, che è curiosamente la voce di Miranda in Sex and The City e And Just Like That, ci ha restituito un Giucas Casella completamene diverso, innamorato e capace di grandi (e duraturi) sentimenti.