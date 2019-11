Chi è Francesco, figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti

editato in: da

Francesco Venditti, romano classe 1976, è figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, la cui storia d’amore è andata avanti dal 1975 al 1978 concludendosi per il tradimento di lui. Fin da giovane, il figlio del celebre cantautore e dell’attrice e doppiatrice ha deciso di seguire le orme professionali della madre.

Questo lo ha portato, nel 1996, a debuttare sul grande schermo in Vite Strozzate, film diretto da Ricky Tognazzi, il secondo marito di Simona Izzo e l’uomo che ancora oggi è al suo fianco. Il debutto in televisione è arrivato lo stesso anno con Compagni di Branco, alla cui regia c’era invece Paolo Poeti.

Nel corso della sua carriera, Francesco Venditti ha partecipato ad altre pellicole. Tra queste è possibile ricordare Romanzo Criminale, film in cui, diretto da Michele Placido, ha interpretato il personaggio del Bufalo.

Il figlio di Antonello Venditti e di Simona Izzo, che ha recitato anche nella fiction Caro Maestro 2 – è pure un bravissimo doppiatore. Il suo percorso in questo affascinante arte è iniziato quando, a soli 9 anni, ha doppiato il personaggio di Oliver nel cartone animato Disney Oliver & Company. Nel corso del tempo è arrivata la possibilità di prestare la voce a numerosi altri personaggi, tra i quali è possibile citare Deadpool (in entrambi i film).

Tornando al cinema, la sua ultima fatica sul grande schermo è A Mano Disarmata, pellicola che lo vede nei panni di Massimo Coluzzi. Di chi si tratta? Del marito della cronista di Repubblica Federica Angeli, dal 2013 sotto scorta per via del suo impegno nel documentare la verità sul controllo del territorio ostiense da parte del can mafioso degli Spada. Nella pellicola, diretta da Claudio Bonivento, il ruolo di Federica Angeli è interpretato da Claudia Gerini.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Che Francesco Venditti – cugino dell’ex moglie di Luca Argentero Myriam Catania, figlia della zia materna Rossella Izzo – ha quattro figli. I primi due sono nati dal matrimonio con Alexandra La Capria, figlia dello scrittore Raffaele.

Francesco ha un ottimo rapporto con la madre Simona, in compagnia della quale ha partecipato come concorrente a Pechino Express nel 2012. Qualche mese fa, la Izzo ha parlato pubblicamente di lui nel salotto di Vieni da Me, definendolo “un padre perfetto”.