Raffaella Fico e Armando Izzo paparazzati insieme: (ennesimo) ritorno di fiamma

La coppia è stata pizzicata insieme ancora una volta, dopo che il calciatore si era professato single: è l'ennesimo ritorno di fiamma?

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Raffaella Fico e Armando Izzo

Ritorno di fiamma per Raffaella Fico e Armando Izzo? Così parrebbe, dato che i due sono stati paparazzati insieme a Positano tra baci infuocati e abbracci sotto l’ombrellone. Nonostante la smentita social del calciatore, la coppia avrebbe ritrovato il sentimento che li ha legati: fuoco di paglia o un amore che è ritornato ad ardere come un tempo?

Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme: baci sotto l’ombrellone

È tornato di nuovo il sereno tra Raffaella Fico e Armando Izzo? A giudicare dalla copertina di Diva e Donna sembrerebbe proprio di si. La coppia è stata paparazzata dal settimanale e le foto pubblicate parlano chiaro, con il calciatore e la showgirl in atteggiamenti inequivocabili al mare.

I due sono stati infatti pizzicati durante un weekend romantico in Costiera Amalfitana, tra baci e abbracci decisamente “roventi” sotto all’ombrellone. A due mesi dall’addio Raffaella Fico e Armando Izzo avrebbero ritrovato quel sentimento che li ha legati e che li aveva portati anche ad aspettare un bambino, che purtroppo hanno perso prematuramente.

Dopo il tragico evento era arrivata la rottura: per la soubrette si trattava di un allontanamento improvviso, che non era riuscita a spiegarsi, mentre lui aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione. Ma adesso quel periodo di lontananza si sarebbe definitivamente chiuso dopo le immagini pubblicate da Diva e Donna.

I due sono stati infatti immortalati abbracciati sotto l’ombrellone, mentre si scambiano baci pieni di passione, mostrandosi “più uniti che mai“. Sul settimanale si legge che “si sono regalati un fine settimana all’insegna della passione, tra baci infuocati, abbracci sensuali, coccole e nuotate nelle acque cristalline“. Pare anche che non abbiano messo piede fuori dal lussuoso hotel di Positano dove hanno soggiornato e si sono “riappacificati nel migliore dei modi”.

Il sentimento ritrovato dopo le dichiarazioni di Armando Izzo

Solo qualche settimana fa Armando Izzo su Instagram aveva fatto sapere di non voler ritornare con la compagna. “Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte”, aveva scritto il calciatore in un messaggio pubblicato sui social, una scritta bianca su uno sfondo nero. Il calciatore aveva spiegato senza troppi giri di parole: “In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni”.

Un messaggio che non lasciava spazio a troppe interpretazioni e che oggi assume un altro significato, quello di una pausa di riflessione ormai conclusa. Ospite nel salotto di Verissimo, Raffaella Fico aveva raccontato tutto il suo dolore quando il compagno aveva deciso di allontanarsi dopo la perdita del loro bambino.

“A un certo punto lui ha scelto di andare via, ha deciso di prendersi un momento per sé“, aveva raccontato a Silvia Toffanin. “Credo che abbia sentito la necessità di stare da solo”, aveva sottolineato, ricordando però quanto per lei fosse importante il sentimento per il calciatore, con il quale stava costruendo una famiglia. “Ci sto male. Io lo amo ancora e sono certa che anche lui mi ami“.