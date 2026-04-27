Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme, la segnalazione sul ritorno di fiamma

Uno scatto a Teano, una festa tra amici e molti silenzi: Raffaella Fico e Armando Izzo tornano a farsi vedere insieme e i dubbi sul loro rapporto crescono

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IPA Armando Izzo e Raffaella Fico

Un pranzo in agriturismo, una foto condivisa sui social e torna l’attenzione su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme domenica 26 aprile a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma.

Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati nello stesso contesto, circondati da amici e familiari, in occasione di una Prima Comunione. Lo scatto, rilanciato sui social da Deianira Marzano, mostra entrambi presenti alla festa, anche se posizionati a distanza l’uno dall’altra.

Resta da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata a un’amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento. La presenza di entrambi, però, basta a riaprire il dibattito su una possibile riconciliazione.

Del resto la stessa soubrette napoletana non ha nascosto di amare ancora il calciatore dell’Avellino che ha scelto, di sua spontanea volontà, di prendere le distanze dopo gli ultimi mesi pieni di passione e trasporto. E soprattutto dopo la perdita del figlio che aspettavano: un dramma che ha inevitabilmente segnato entrambi.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme?

A lasciare uno spiraglio aperto su un probabile ritorno di fiamma era stata proprio Raffaella Fico durante una recente intervista a Verissimo, andata in onda lo scorso 12 aprile. L’ex di Mario Balotelli aveva raccontato a Silvia Toffanin la fine della relazione con amarezza, spiegando di essere stata lasciata improvvisamente e senza alcuna spiegazione.

Parole che avevano mostrato delusione ma pure una certa disponibilità a un eventuale chiarimento. “Se dovesse tornare, mi deve delle spiegazioni. Mai dire mai. Io sono ancora innamorata”, aveva dichiarato, escludendo anche una possibile riconciliazione tra Armando Izzo e l’ex moglie Titta Angellotti.

Una frase che oggi, alla luce del nuovo avvistamento, assume un significato diverso. Non è escluso che tra i due ci sia stato un confronto privato, lontano dai riflettori, anche se al momento non esistono conferme ufficiali né da parte della showgirl né del difensore dell’Avellino.

Le indiscrezioni su Armando Izzo e la replica del calciatore

Nelle ultime settimane il nome di Armando Izzo è finito al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni: prima l’avvistamento in compagnia di Nancy Gaudino, poi il presunto invio di un imponente mazzo di rose rosse all’ex moglie Titta Angellotti.

Segnali che hanno fatto pensare a nuovi rapporti sentimentali o a tentativi di riavvicinamento con persone del suo passato. A quel punto, il difensore ha deciso di intervenire personalmente su Instagram per fare chiarezza e smentire le ricostruzioni circolate.

“Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane”, ha scritto scritto con tono ironico. E ha aggiunto: “Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò, almeno mi strappa una risata”.

Una replica netta che non ha però spento del tutto l’interesse attorno alla sua vita privata. E adesso, con quella foto insieme a Raffaella Fico, le ipotesi tornano a rincorrersi. L’inizio di una nuova fase o soltanto una semplice coincidenza? Lo scopriremo solo vivendo.