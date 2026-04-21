Raffaella Fico, Armando Izzo replica all’ex moglie: “La realtà è più semplice”

Armando Izzo rompe il silenzio su Raffaella Fico, l’ex moglie Titta Angellotti e la bionda misteriosa: “Non sono un tronista di Uomini e Donne”

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IPA Armando Izzo e Raffaella Fico

Dopo settimane di indiscrezioni, scatti rubati e presunte ricostruzioni sentimentali, Armando Izzo ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua situazione privata. Il calciatore dell’Avellino, finito al centro della cronaca rosa per la fine della relazione con Raffaella Fico, ha rotto il silenzio sul presunto riavvicinamento all’ex moglie Titta Angellotti e sulla cena con una bionda misteriosa.

Raffaella Fico, le nuove dichiarazioni di Armando Izzo

“Un giorno con una bionda, un altro con una bruna. Manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda”, ha scritto Armando Izzo in una storia su Instagram, rispondendo alle voci che lo hanno trasformato, suo malgrado, nel protagonista di una sorta di soap sentimentale.

Il riferimento è alle recenti immagini che lo ritraggono a cena con una bionda misteriosa, una certa Nancy che lui stesso ha definito una semplice amica di vecchia data. “Niente casting, niente provini, niente storie strane”, ha precisato, prendendo le distanze da chi lo ha descritto come un “tronista di Uomini e Donne” o addirittura un “gigolò”.

“Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista o in un gigolò, almeno mi strappa una risata. Ma la realtà è più semplice di come la raccontate”, ha aggiunto il calciatore, deciso a ristabilire una versione dei fatti meno romanzata rispetto a quella circolata negli ultimi giorni.

I fiori all’ex moglie e la reazione di Raffaella Fico

A riaccendere i pettegolezzi era stato soprattutto un gesto molto simbolico: il grande mazzo di rose rosse ricevuto lo scorso 13 aprile da Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo. Ad accompagnare i fiori, un biglietto con una frase inequivocabile: “Ti amo”.

Secondo quanto emerso, il mittente sarebbe stato proprio il calciatore. Un gesto che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma con la madre dei suoi figli, mentre era ancora fresca la notizia della rottura con Raffaella Fico.

La showgirl, parlando a Verissimo della vicenda, non aveva nascosto il suo stupore per la scelta di Izzo, pur dichiarandosi convinta che non ci sarebbe stato un ritorno con Titta. Parole che avevano contribuito ad aumentare l’attenzione mediatica su una situazione già decisamente complicata.

Nel suo lungo sfogo social, il difensore ha voluto soprattutto ribadire un concetto: il rispetto per le donne che hanno fatto parte della sua vita. “Ho sempre avuto rispetto per le donne. Per tutte, senza eccezioni”, scrive.

Un passaggio che assume un significato preciso proprio alla luce delle recenti polemiche e che il calciatore ha voluto rafforzare con una frase ancora più personale: “Ancora di più per quelle che hanno fatto parte della mia vita, che hanno lasciato un segno vero”.

Da qui anche il chiarimento sulla questione dei fiori, diventata quasi un caso mediatico. “Mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca. Tranquilli, non ho aperto un negozio di fiori, né faccio consegne a domicilio”. Poi la chiusura, forse la più significativa: “I fiori, per me, sono una roba seria: arrivano solo a chi nella mia vita ha saputo dare davvero”.

Una frase che non chiarisce del tutto il presente sentimentale dell’ormai ex compagno di Raffaella Fico, ma che racconta molto del suo modo di vivere i rapporti. E soprattutto segna la volontà di sottrarsi a una narrazione da reality sentimentale che, a suo dire, ha poco a che fare con la realtà.