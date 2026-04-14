Raffaella Fico, l’ex moglie di Armando Izzo all’attacco

Il regalo floreale postato da Titta Angellotti accende i riflettori sul "triangolo" amoroso con il calciatore e la showgirl che dopo aver perso un figlio si sono lasciati

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Getty Images Raffaella Fico

Da favola d’amore a soap opera il passo è breve. Si arricchisce di nuovi sviluppi la vicenda sentimentale che coinvolge Raffaella Fico, Armando Izzo e Titta Angellotti, l’ex moglie del calciatore. Un intreccio che, nelle ultime settimane, ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela tra dichiarazioni pubbliche e segnali affidati ai social.

Raffaella Fico a Verissimo, la frecciata dell’ex moglie di Izzo

Tutto è iniziato dopo l’intervista di Raffaella Fico a Verissimo: nel programma di Silvia Toffanin la soubrette napoletana ha parlato della fine della sua relazione con Armando Izzo.

Un fulmine a ciel sereno, l’ha definito l’ex concorrente del Grande Fratello. I due convivevano, tutto procedeva per il meglio ma poi il calciatore ha preferito troncare la liaison. E in televisione la Fico non è proprio riuscita a trattenere le lacrime.

“Ci sto male. Io lo amo ancora e sono certa che anche lui mi ami. Si vede che doveva andare così. Si va avanti. In amore io do tutto, sono una persona rispettosa, mi metto completamente in gioco”

Qualcuno ha parlato di un riavvicinamento tra Izzo e l’ex moglie Titta Angellotti ma la Fico ha smentito seccamente questa ipotesi: “Non tornerebbe mai dove non c’è amore”, ha assicurato in tv.

Parole che, a quanto pare, non hanno lasciato indifferente Titta che, qualche ora dopo, ha condiviso sui social un enorme mazzo di rose rosse accompagnato da un bigliettino con la scritta “Ti amo”.

La donna ha poi condiviso un messaggio tra le storie alquanto criptico ma secondo molti chiaramente indirizzato alla Fico e al suo ex marito: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi”.

Secondo alcune indiscrezioni le rose rosse sarebbero proprio un dono di Armando Izzo, intenzionato a ricostruire il rapporto con la madre delle sue figlie. Il quadro resterebbe però alquanto incerto.

Negli ultimi giorni, infatti, il calciatore è stato avvistato in compagnia di una donna non identificata, mentre fonti vicine ad Angellotti parlano di una posizione ancora prudente.

Il grande dolore di Raffaella Fico per il figlio perso

Una situazione spinosa e dolorosa per tutti dove a pesare è anche il terribile lutto che da mesi sta affrontando Raffaella Fico: lo scorso dicembre ha perso al quinto mese di gravidanza il figlio che aspettava proprio da Izzo.

“Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all’ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: ‘Ti fai solo del male'”, ha raccontato in tv.

Sulle cause che hanno portato alla perdita del suo bambino, la showgirl ha spiegato: “Non si è ancora capito il motivo. Si attribuisce a una probabile infezione, ma non c’è certezza. Avevo fatto un controllo tre giorni prima per delle perdite che avevo avuto e stava andando tutto bene. Dopo tre giorni si sono rotte le acque”.

Raffaella Fico non ha nascosto di essere ancora molto provata dopo l’immensa perdita: “Un dolore immenso. Ci penso sempre, probabilmente il tempo allevierà il dolore. È stato devastante. Dopo aver perso un figlio ho perso anche l’uomo che amavo”.