Raffaella Fico ha perso il bambino, l’annuncio del compagno Armando Izzo

Grave lutto per Raffaella Fico. La showgirl e il compagno Armando Izzo hanno perso il bambino che aspettavano

IPA Raffaella Fico

Raffaella Fico e Armando Izzo stanno affrontando uno dei dolori più profondi e difficili che possano colpire una coppia: la perdita del bambino che la showgirl portava in grembo da cinque mesi. Una notizia devastante, resa pubblica nelle scorse ore attraverso i social, con una dichiarazione fatta appositamente per sfavorire ogni tipo di speculazione sulla loro relazione.

Raffaella Fico, le parole del compagno Armando Izzo

A rompere il silenzio è stato Armando Izzo, 33 anni, difensore del Monza, che ha scelto di parlare anche a nome della compagna Raffaella Fico per evitare voci, indiscrezioni o interpretazioni fuori luogo. Lo ha fatto attraverso una Storia Instagram, uno strumento ormai diventato luogo di comunicazioni intime e dolorose, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita”, ha scritto il calciatore.

Raffaella Fico, 37 anni, era al quinto mese di gravidanza e aveva vissuto questa dolce attesa con grande discrezione, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale. “Purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori“, prosegue Izzo, che dà così un nome a un lutto che interrompe bruscamente un percorso fatto di sogni, progetti e attese, e che lascia una ferita profonda. Arriverà il momento per guardare avanti ma ora il dolore è troppo forte anche solo per essere spiegato a parole.

L’ultimo appello

Non manca, nel messaggio, una richiesta chiara e accorata: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata”. È il bisogno di proteggere la propria intimità in un momento in cui tutto diventa faticoso. L’unico appiglio, come sottolinea Izzo, resta il legame che li unisce: “L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Raffaella Fico è già mamma di Pia, nata 13 anni fa dalla relazione con Mario Balotelli. La nuova gravidanza era stata annunciata a inizio novembre durante un’intervista a Verissimo, con grande emozione, come se volesse custodire quella felicità con particolare cura. Poco dopo, la coppia aveva condiviso anche il gender reveal sui social: un fiocco celeste, simbolo di un’attesa che aveva coinvolto amici e follower.

“Finalmente è arrivato nella mia vita l’amore vero, quello bello. È arrivato inaspettatamente, quando non ero alla ricerca di un amore. Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro. È come se stessi scoprendo l’amore per la prima volta”, aveva detto in quell’occasione. E il matrimonio? Nei programmi anche quello, sebbene questo dolore abbia certamente fermato temporaneamente ogni prospettiva di futuro. “Potrebbe esserci, ma vedremo più in là”, aveva detto.

Il bambino si sarebbe chiamato Vincenzo Jr., un nome scelto con un forte significato emotivo, che oggi assume un valore ancora più profondo. Restano l’amore, il ricordo e la consapevolezza che certe perdite non hanno bisogno di parole, ma solo di rispetto. In momenti come questo, il silenzio diventa la forma più vera di vicinanza.

