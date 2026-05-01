Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico: “Voglio vivere da single in serenità”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Armando Izzo e Raffaella Fico

Nessun ritorno di fiamma per Armando Izzo e Raffaella Fico. A farlo sapere è stato lo stesso calciatore, che tra le storie di Instagram ha smentito ogni gossip sui suoi confronti. Solo qualche giorno fa lo sportivo e la showgirl erano stati pizzicati insieme, alimentando i pettegolezzi su un possibile riconciliazione tra i due.

“Voglio vivere da single”: Armando Izzo smentisce il ritorno con Raffaella Fico

Solo qualche giorno fa una foto aveva riacceso la speranza di un possibile ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo. I due erano stati avvistati insieme domenica 26 aprile a Teano, in provincia di Caserta, durante i festeggiamenti di una prima Comunione.

In quel momento in molti avevano visto nella presenza al medesimo evento un segnale di riavvicinamento, dopo i momenti difficili vissuti da entrambi. Ma nonostante la soubrette napoletana avesse ammesso, in più di un’occasione, di amare lo sportivo, il calciatore ha tagliato ogni possibilità di un ritorno insieme.

Lo ha fatto su Instagram, pubblicando delle storie dove ha smentito categoricamente ogni pettegolezzo che negli ultimi giorni è circolato su di lui e sulla ex compagna. “Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte”, ha scritto Izzo in un messaggio pubblicato sui social, una scritta bianca su uno sfondo nero. Il calciatore ha spiegato: “In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni”.

Izzo ha voluto chiarire che nella sua vita oggi non c’è nessuna donna e si sta prendendo del tempo per sé: “Non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato. Ci sono spazi personali che vanno rispettati. Lasciatemi vivere con tranquillità. È una richiesta semplice ma importante”.

Raffaella Fico e l’amore per Armando Izzo

Nonostante la decisione di Armando Izzo, Raffaella Fico non ha mai nascosto di aver subito l’allontanamento dell’ex compagno, pur essendo profondamente innamorata. Nel salotto di Verissimo la soubrette aveva raccontato del loro primo anno d’amore, coronato con la convivenza e la dolce attesa del loro bambino, che però ha perso al quinto mese di gravidanza.

“Mentirei, se dicessi di stare bene“, aveva detto parlando del lutto. “Devi andare avanti, ma è difficile. Devo farlo però anche per mia figlia. Non dimenticherò mai cos’è successo. Ero incinta di 5 mesi quindi c’è stato un parto vero e proprio, con 5 ore di travaglio. È un dolore immenso”.

“A un certo punto lui ha scelto di andare via, ha deciso di prendersi un momento per sé“. Una decisione inaspettata, che l’ex gieffina ha descritto come “un fulmine a ciel sereno”. Un quadro complesso, con un lutto molto difficile da superare per entrambi. “Credo che abbia sentito la necessità di stare da solo”, aveva raccontato a Silvia Toffanin. “Insieme stavamo costruendo una famiglia”, aveva sottolineato, lasciando intuire quanto fosse importante quel legame. E aveva fatto sapere: “Ci sto male. Io lo amo ancora e sono certa che anche lui mi ami“.