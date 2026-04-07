Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. Il calciatore chiede scusa

Armando Izzo annuncia la rottura con Raffaella Fico dopo che la coppia ha perso il figlio che aspettava: "Ho bisogno di una pausa"

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IPA Armando Izzo e Raffaella Fico

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Dopo una passione travolgente e un figlio perso, la coppia è scoppiata. A optare per la rottura è stato il calciatore napoletano che si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social, chiedendo persino scusa alla soubrette.

Perché Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati

“Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa – ha scritto Armando Izzo in una storia pubblicata su Instagram – È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo”.

E ancora, quasi a scusarsi: “So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano”.

Riguardo la sua scelta, lo sportivo ha precisato: “Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”.

Nei giorni scorsi si era infatti vociferato di un ritorno di fiamma tra Izzo e l’ex moglie nonché madre delle sue due figlie ma il diretto interessato ha prontamente smentito. Una rottura, quella con la Fico, che è arrivata a causa di una crisi personale più che un ipotetico intreccio amoroso.

Per ora nessun commento da parte di Raffaella Fico che, però, resta attiva sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso alcuni scatti in cui appare pensierosa. Indubbiamente non un risvolto facile per la 37enne, che sperava tanto in un futuro con Armando Izzo.

Il dolore per il figlio perso da Raffaella Fico e Armando Izzo

A rendere ancora più delicato questo momento è il passato recente dell’ormai ex coppia. Alla fine del 2025, Raffaella Fico e Armando Izzo hanno condiviso pubblicamente una perdita devastante: quella del figlio che aspettavano. Una ferita profonda, raccontata con parole che ancora oggi risuonano.

“Il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto il calciatore in quell’occasione. E quel nome, Vincenzo, affidato ai social come un gesto d’amore e memoria, resta sospeso tra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere.

Pochi mesi dopo, è stata Raffaella Fico a raccontare il proprio dolore nello studio di Verissimo. “È stato un vero parto, con cinque ore di travaglio – ha confessato – Un dolore immenso“. Le sue parole, crude e senza filtri, hanno restituito la dimensione reale di una perdita che non si è esaurita nel momento in cui accade ma che continua a vivere nelle pieghe del quotidiano.

In questo contesto, la pausa di Izzo assume un significato diverso. Non una fuga, ma forse un tentativo di elaborazione. “Anche da adulti si attraversano momenti complessi”, ha rimarcato, quasi a voler normalizzare ciò che spesso resta nascosto dietro l’immagine pubblica.

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono conosciuti e innamorati nel corso del 2025. Un lungo corteggiamento e poi una passione travolgente, fino alla dolorosa rottura.