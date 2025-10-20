Chi è Armando Izzo, calciatore e fidanzato di Raffaella Fico

Tutto quello che c'è da sapere sul difensore che, dopo un matrimonio fallito e due figli, ha deciso di legarsi alla soubrette napoletana

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Armando Izzo

Armando Izzo è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico. Un amore nato in sordina ma diventato subito importante e soprattutto condiviso sui social. Una sorta di rinascita per entrambi, che hanno alle spalle delle relazioni finite male, dei figli, e sono desiderosi di vivere un nuovo rapporto complice e unico.

Ma prima di essere il compagno della Fico, Izzo è soprattutto un calciatore, molto noto nell’ambiente per via delle sue qualità tecniche ma anche per una spiacevole vicenda che lo ha visto – ingiustamente – coinvolto con il calcioscommesse e con la criminalità organizzata.

Accuse che hanno macchiato il suo percorso professionale e che poi si sono rivelate del tutto infondate.

Chi è Armando Izzo e perché è famoso

Classe 1992, dunque qualche anno più piccolo di Raffaella Fico, Armando Izzo è un calciatore professionista. Nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere di Scampia, ha perso il padre da bambino: l’uomo è morto a soli ventinove anni causa della leucemia.

“Mio padre era un ‘magliaro’, vendeva biancheria ai mercati e girava per tutta la regione e oltre, ogni volta che tornava a casa mi portava sempre un pallone diverso, della Roma, dell’Inter, del Milan… quando tornava, fischiava e scendevamo da casa io e i miei cugini e giocavamo per ore. Lui si metteva in porta, io con le scarpe nuove da 70 euro subito a rovinarle con mia madre dal balcone che mi sgridava”, ha raccontato Izzo.

E poi ancora, sulla scomparsa del genitore: “Mio padre ci ha lasciato che aveva 29 anni, in 3 mesi, per la leucemia. Siamo rimasti io, che avevo 10 anni, mia madre di 27 e i miei fratelli di 7 e 9 anni e l’ultimo appena nato. Ci è cascato il mondo addosso e in quei momenti o subisci o reagisci, mia madre ha scelto di reagire: lavorava per 6/7 euro l’ora, il più possibile, così ho imparato cos’è il vero amore”.

“Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato, ho capito che dovevo concentrarmi sul diventare un calciatore professionista… sono stato fortunato e ce l’ho fatta. Ma solo quando ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato”, ha ammesso.

In giovanissima età Armando ha iniziato a giocare nei settori giovanili del Napoli, prima nel club locale Arci Scampia e poi nelle giovanili del Napoli stesso, dove si è distinto come un ragazzo dal talento evidente.

Si è fatto notare con Triestina, Avellino, per poi arrivare in Serie A con il Genoa e successivamente con il Torino. Dal 2022 veste la maglia del Monza.

La carriera di Izzo è stata però macchiata da presunte accuse legate al calcioscommesse e da presunti legami con la criminalità organizzata. Dopo un lungo iter legale, il 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato l’assoluzione con formula piena per Izzo, stabilendo che il fatto non sussiste.

Con tale decisione, è stata esclusa non solo l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche l’ipotesi di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso.

In seguito all’assoluzione, Izzo ha espresso grande sollievo e gratitudine ai suoi legali, alla famiglia e al Monza, oltre che a figure come Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, che lo hanno supportato durante la vicenda.

La vita privata di Armando Izzo, moglie e figli

Prima di incontrare Raffaella Fico, Armando Izzo era sposato con Concetta, una donna conosciuta quando era solo un adolescente e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 2017 e hanno avuto due figli. La prima è arrivata quando i due erano molto giovani, avevano appena sedici anni.

Qualche mese fa Izzo ha ringraziato pubblicamente la moglie per il sostegno ricevuto durante il suo periodo più difficile, segnato dalle accuse – poi smentite – di mafia e frode sportiva. “Le sarò sempre grato per esserci stata nei momenti più bui”, ha scritto.

Oggi, però, sul profilo social di Armando non compaiono più foto della donna. I motivi della separazione non sono stati ancora svelati.