Dopo un lungo periodo di solitudine, l'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe ritrovato di nuovo l'amore. Napoletano come lei e con alle spalle un divorzio e due figli

Il cuore di Raffaella Fico sarebbe tornato a battere. Dopo un lungo periodo di solitudine la soubrette napoletana avrebbe ritrovato l’amore. Ancora una volta un calciatore. Pare che questa volta si tratti di Armando Izzo, difensore del Monza, da quest’anno in Serie B. Una relazione non ancora ufficializzata ma un indizio social sembra parlare più di mille parole.

Raffaella Fico e Armando Izzo insieme

L’indizio di una possibile relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è arrivato da Instagram. La 37enne ha rimosso tutti i contenuti condivisi negli anni e ha smesso di seguire tutti, con tre sole eccezioni: ad oggi sta continuando a seguire i due account della figlia Pia, nata nel dicembre 2012 quando la sua storia d’amore con Mario Balotelli si era già conclusa da qualche mese, e l’account ufficiale di Izzo.

Ad aggiungere un ulteriore dettaglio Deianira Marzano, che ha fatto notare – tramite la testimonianza di un follower – che la Fico e il giocatore hanno condiviso una story con lo stesso posto. La testimonianza implicita di un flirt in corso. Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola: molti si aspettano un conferma a stretto giro anche se entrambi sono molto riservati.

Raffaella Fico è single dal 2022, da quando è finita la sua love story con Piero Neri l’erede di un’impresa mercantile, che la scorsa estate è stato avvistato in compagnia di Sophie Codegoni.

Chi è Armando Izzo

Classe 1992, dunque qualche anno più piccolo di Raffaella Fico, Armando Izzo è un calciatore professionista. Nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere di Scampia, ha perso il padre da bambino: l’uomo è morto a soli ventinove anni causa della leucemia.

In giovanissima età Armando ha iniziato a giocare nei settori giovanili del Napoli, prima nel club locale Arci Scampia e poi nelle giovanili del Napoli stesso, dove si è distinto come un ragazzo dal talento evidente.

Si è fatto notare con Triestina, Avellino, per poi arrivare in Serie A con il Genoa e successivamente con il Torino. Dal 2022 veste la maglia del Monza.

La carriera di Izzo è stata però macchiata da presunte accuse legate al calcioscommesse e da presunti legami con la criminalità organizzata. Dopo un lungo iter legale, il 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato l’assoluzione con formula piena per Izzo, stabilendo che il fatto non sussiste.

Con tale decisione, è stata esclusa non solo l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche l’ipotesi di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso.

In seguito all’assoluzione, Izzo ha espresso grande sollievo e gratitudine ai suoi legali, alla famiglia e al Monza, oltre che a figure come Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, che lo hanno supportato durante la vicenda.

Fino a poco tempo fa Armando Izzo risultava sposato con Concetta, una donna conosciuta quando era solo un adolescente che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 2017 e hanno avuto due figli.

Qualche mese fa Izzo ha ringraziato pubblicamente la moglie per il sostegno ricevuto durante il suo periodo più difficile, segnato dalle accuse – poi smentite – di mafia e frode sportiva. “Le sarò sempre grato per esserci stata nei momenti più bui”, ha scritto. Oggi, però, sul profilo social di Armando non compaiono più foto della donna.