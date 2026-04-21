Il Diavolo veste Prada 2: Lady Gaga domina in nero sirena

Pubblicato: 21 Aprile 2026 11:49

Lady Gaga trasforma il red carpet in una dichiarazione di potere. Alla première newyorkese de Il Diavolo veste Prada 2 sceglie un abito nero firmato Saint Laurent by Hedi Slimane, una silhouette a sirena che scolpisce il corpo e si apre in un finale teatrale. Minimal solo all’apparenza: il bustier strutturato e la linea pulita esaltano ogni dettaglio, mentre le scarpe Matières Fécales x Christian Louboutin aggiungono un tocco disturbante e audace, perfettamente nel suo stile. Tra il tripudio di rossi sul carpet, Gaga gioca in sottrazione e vince: dark, precisa, impossibile da ignorare.
Lady GagaStar e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.