Il Diavolo veste Prada 2: Lady Gaga domina in nero sirena
Lady Gaga trasforma il red carpet in una dichiarazione di potere. Alla première newyorkese de Il Diavolo veste Prada 2 sceglie un abito nero firmato Saint Laurent by Hedi Slimane, una silhouette a sirena che scolpisce il corpo e si apre in un finale teatrale. Minimal solo all’apparenza: il bustier strutturato e la linea pulita esaltano ogni dettaglio, mentre le scarpe Matières Fécales x Christian Louboutin aggiungono un tocco disturbante e audace, perfettamente nel suo stile. Tra il tripudio di rossi sul carpet, Gaga gioca in sottrazione e vince: dark, precisa, impossibile da ignorare.