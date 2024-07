Fonte: IPA Davide Rossi

Davide Rossi, un cognome comune se non fosse che è lo stesso del rocker di Zocca, Vasco. L’artista di Vivere, e di tanti altri successi indimenticabili, è infatti il papà di questo ragazzo biondo con gli occhi blu che ha conosciuto dopo la nascita. È stato un test del DNA a stabilire la paternità e, da quel momento, non si sono mai lasciati. Di lui si era molto parlato nel 2018, quando aveva preso parte all’edizione di quell’anno di Temptation Island Vip.

Chi è Davide Rossi

Il figlio maggiore di Vasco Rossi ha alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo. È infatti un attore e ha all’attivo svariati ruoli. Nel 2003 il suo esordio al cinema con Il posto dell’anima, con l’ultima pellicola nel 2008, Albakiara. I ruoli in televisione invece si sono limitati al biennio 2006-2007, con Lo zio d’America 2 e Provaci ancora prof 2. Il 2018 potrebbe essere dunque l’anno del suo definitivo rilancio sul piccolo schermo.

Davide Rossi ha fatto il suo ingresso nel dating show come single, impossibile sapere cos’abbia pensato Vasco di questa scelta professionale, anche se il rocker non si è mai mostrato contrario ai suoi tentativi di carriera in televisione e al cinema. La sua presenza all’interno del programma non fece comunque la differenza e, addirittura, in molti non ricordano che vi abbia preso parte.

Davide Rossi a Temptation Island 2018

La versione Vip di Temptation Island era stata una grande novità di quell’anno. Era cambiata persino la conduzione, che per la prima volta dopo molti anni aveva perso la guida di Filippo Bisciglia e assunto quella di Simona Ventura. La sua grande esperienza come conduttrice aveva infatti fatto la differenza, soprattutto nella maniera di avvicinarsi alle coppie verso le quali aveva mostrato una rara forma di empatia.

Alla presenza di Davide Rossi come figlio di, si era unita quella di Andrea Zenga con la fidanzata Alessandra Sgolastra. Oggi, il figlio dell’ex portiere dell’Inter è legato a Rosalinda Cannavò che ha deciso di sposare dopo la nascita della loro prima bambina. Hanno partecipato anche Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Valeria Marini con Patrick (la loro storia non è durata molto), oltre alle attesissime coppie di Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Nilufan Addati con Giordano Mazzocchi.

La vita privata

Della sua vita personale si sa pochissimo, se non quello che emerge dalle foto che condivide sul suo profilo Instagram. Conosciamo il suo luogo di nascita, Pagani (in provincia di Salerno), dov’è nato il 24 aprile 1986. È figlio di Vasco Rossi e Stefania Trucillo, ma è stato riconosciuto a qualche anno dalla nascita e dopo il test del DNA. Ha inoltre quattro figli: Romeo, nato nel 2014 da una relazione ormai conclusa, i gemelli Leonida e Alessandro e Massimo, il minore dei fratellini Rossi nato nel 2024. Ha inoltre due fratelli da parte di padre: Lorenzo Rossi Sturani (figlio dell’indimenticabile Gabriella Sturani) e Luca, che l’artista emiliano ha avuto da sua moglie Laura Schmidt. Nel 2021 è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per omissione stradale in un incidente causato da lui nel 2016.