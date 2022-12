Kate Middleton, il cappotto cammello di Max&Co

La prima a inaugurare la tendenza del cappotto color cammello e del look beige è stata Kate Middleton. La Principessa del Galles nel novembre 2022 ha indossato il cappotto di Max&Co, robe-de-chambre Longrun in una calda tonalità cammello con piping interno rosso. Ha coordinato il capospalla ad un abito di lana con collo alto dello stesso colore e cintura in suede di una tonalità più scura