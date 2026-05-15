Charlene di Monaco prende il posto di Carolina: l’incontro storico con Letizia di Spagna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

È ufficiale: Charlene di Monaco accompagnerà suo marito Alberto il prossimo primo giugno in Spagna. È la prima volta per lei a Madrid in veste ufficiale e questo le darà l’occasione di incontrare la Regina Letizia.

Charlene di Monaco sostituisce definitivamente Carolina

Charlene e Alberto di Monaco si recheranno in Spagna per celebrare i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Questa visita rappresenta un traguardo importante nell’agenda della Principessa, poiché, fino ad ora, il Principe Alberto aveva compiuto tutti i viaggi ufficiali in Spagna da solo.

La presenza di Charlene in Spagna segna anche un’importante affermazione del suo potere e del suo ruolo, perché completa una trilogia di viaggi storici compiuti dalle donne della Casa Grimaldi.

In altri termini, Charlene consolida così il suo ruolo di Principessa consorte e conferma di aver preso a tutti gli effetti il posto di sua cognata Carolina di Monaco che aveva detenuto il ruolo di “first lady” del Principato dalla morte di sua madre, Grace Kelly.

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Infatti, Charlene, che ha sposato Alberto nel 2011, ha faticato non poco per aumentare la sua autorevolezza e per affermare il potere che il suo ruolo le conferisce. Sono state molte le difficoltà che ha dovuto superare da quando è entrata nella Rocca, sia per inesperienza sia per la presenza forte di Carolina di Monaco.

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Dunque, la sua presenza in Spagna accanto al marito è un chiaro segnale al mondo che ormai è lei a tutti gli effetti la prima donna di Monaco.

Particolarmente significativi sono stati i viaggi delle Principesse Grimaldi in Spagna. Negli anni Sessanta Grace Kelly si è recata più volte lì con il Principe Ranieri sia in veste ufficiale che in vacanza. Poi toccò a Carolina di Monaco. Tra l’altro fu lei l’unico membro della famiglia principesca a partecipare alle nozze di Letizia e Felipe di Spagna nel 2004. Infatti, suo padre era troppo malato per intraprendere il viaggio.

Il Principe Ranieri morì l’anno successivo, nel 2005, e salì al trono Alberto che però non era ancora sposato. Di conseguenza, Carolina continuò a rappresentare la famiglia principesca, specialmente durante gli eventi con le altre Case Reali.

Il viaggio del prossimo giugno rappresenta quindi una sorta di passaggio di potere tra Carolina e Charlene. Anche perché quest’ultima ha mantenuto sempre un profilo basso a livello internazionale. Di fatto, raramente ha accompagnato Alberto all’estero e sempre per occasioni eccezionali, come l’incoronazione di Re Carlo e Camilla o la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV.

Charlene di Monaco e Letizia di Spagna

Dunque, la visita a Madrid della Principessa di Monaco sarà l’occasione anche per un incontro storico con Letizia di Spagna.

Charlene e la Reina si sono già trovate assieme in altre circostanze, ma sempre alla presenza di altre teste coronate o autorità politiche.

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I dettagli del viaggio non sono stati ancora resi pubblici. In ogni caso, l’evento centrale della visita di Alberto e Charlene si svolgerà al Giardino Botanico Reale di Madrid, dove inaugureranno una mostra che celebra gli anni di storia condivisi tra i due Paesi. Resta da stabilire se incontreranno Letizia e Felipe in forma pubblica o privatamente.