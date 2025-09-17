Letizia di Spagna e Charlene di Monaco, pizzo e trasparenze: look sensazionali e identici

Charlene di Monaco e Letizia di Spagna scelgono due abiti da sposa molto simili: la prima incanta in Elie Saab e la seconda in The 2nd Skin

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e Charlene di Monaco hanno indossato a distanza di poche ore due abiti bianchi, da sposa, molto simili tra loro, anche se di brand differenti. E hanno fatto sensazione. Procediamo con il confronto.

Charlene di Monaco, abito da sposa sul campo da golf

Charlene di Monaco ha un’agenda fitta di impegni quest’autunno. Dopo il tradizionale picnic che chiude ufficialmente la stagione estiva e il primo giorno di scuola dei gemelli, Jacques e Gabriella, la Principessa è andata in visita al reparto maternità dell’ospedale del Principato e poi ha accompagnato suo marito Alberto a una serata di gala dove ha sfoggiato un abito da sera sensazionale.

IPA

Charlene e Alberto hanno partecipato all’annuale Trofeo di Golf, Coppa Principessa di Monaco. La 19esima edizione si è conclusa la sera di lunedì 16 settembre sulla piazza del Casinò di Montecarlo. L’evento si è trasformato in un’occasione speciale per Alberto e Charlene che hanno potuto provare l’ebrezza di impugnare la mazza da golf e lanciare la pallina in buca, come i giocatori professionisti.

Malgrado l’abito da sera, la Principessa ha rivelato le sue doti sportive. D’altro canto, era un’ex nuotatrice professionista.

Charlene era semplicemente splendida. Si è presentata al gala con un lungo abito in tulle bianco, a ricami floreali e dettagli trasparenti, firmato Elise Saab, che costa 2.850 euro. La Principessa lo ha indossato senza maniche, come è nel suo stile. Il vestito è stato abbinato a delle décolleté in pelle verniciata color latte, ‘Amita 85, di Jimmy Choo.

IPA

Il caschetto era raccolto lateralmente con un ciuffo ondulato lasciato ricadere sul davanti, mentre il make up delicato giocava sulle tonalità cangianti. I gioiello erano ridotti all’essenziale, poiché bastava da solo il vestito. La Principessa portava l’anello con diamante e orecchini a lobo.

Letizia di Spagna, il fascino dell’abito in pizzo bianco

L’abito bianco, in stile sposa, sta avendo un grande successo tra le teste coronate. Infatti, Letizia di Spagna ha indossato un modello dal concetto simile a quello di Charlene di Monaco.

IPA

La Reina si trova in Egitto per una visita di Stato con suo marito Felipe. Per la cerimonia di benvenuto, organizzata dal Presidente e della First Lady d’Egitto al Palazzo Al-Ittihadiya e successivo pranzo, Letizia ha scelto di indossare un abito bianco in pizzo a stampa floreale, dallo stile retrò, firmato dal brand spagnolo The 2nd Skin.

Il modello è realizzato in batista di cotone guipure bianco con motivi floreali su una base di organza di seta naturale. Presenta uno scollo rotondo, maniche lunghe, gonna midi voluminosa, in stile anni Cinquanta, mentre una cintura alta coordinata sottolinea la vita stretta.

Letizia lo ha abbinato a un paio di slingback color carne, di Magrit, col tacco midi, per il noto problema ai piedi, e a una handbag bianca.

IPA

Molto interessante la pettinatura: la Regina ha sfoggiato capelli lisci e lucidi, tirati indietro da un cerchietto invisibile, mentre il make up ha puntato sugli occhi. Per quanto riguarda i gioielli, la scelta è caduta sugli orecchini Luzia in oro rosa e diamanti di Gold & Roses che hanno la caratteristica di avere uno due stelle e l’altro tre. Costo? Il primo è di 1.065 euro e il secondo 1.665 euro.