Chi è Alessio Federico Fugolo, il marito di Giovanna Mezzogiorno

Alessio Federico Fugolo è il marito di Giovanna Mezzogiorno e l’uomo che ha regalato il sorriso all’attrice. A unire i due la passione per il cinema. Alessio infatti lavora da sempre dietro le quinte e fa il macchinista. Classe 1979, è nato in Piemonte, non ha profili social e si è sempre tenuto lontano dai gossip.

Ha conosciuto Giovanna Mezzogiorno sul set di Vincere, film di Marco Bellocchio e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il primo viaggio della coppia è stato in America e al ritorno in Italia si sono mostrati più innamorati che mai. Nel 2009, Giovanna e Alessio si sono sposati sul lago di Como a Grinate, mentre nel 2011 sono diventati genitori di Zeno e Leone, due gemelli. Per amore del marito, la Mezzogiorno si è trasferita a Torino, in Piemonte.

“I miei figli hanno avuto dei problemi, sono nati settimini e così ho dovuto seguirli – ha raccontato l’attrice, ospite di Domenica In insieme ad Alessandro Gassman -. Così sono rimasta lontana dal cinema per tre anni […] Non ho sempre accettato tutto quello che mi hanno proposto, ma scelto in maniera oculata i film da fare […] Ho fatto una piccola parte in Lacci che è uscito da poco al cinema, ma sono felice di avervi partecipato perché Daniele Luchetti è un regista con il quale volevo lavorare fortemente e sono stata veramente soddisfatta”.

Allergica ai gossip e lontano dai social, Giovanna Mezzogiorno raramente ha parlato del marito nelle sue interviste. I due sono molto riservati e sono comparsi poche volte insieme sul red carpet, preferiscono infatti dedicarsi alla famiglia lontano dai riflettori. “Io sono sbalordita da questa voglia di essere continuamente guardati in ogni fase della propria vita – aveva svelato lei qualche tempo fa al Corriere della Sera -. Ma chi se ne frega! Tu, individuo social, sai che la tua vita non è così interessante? Anzi, è super noiosa. Non ce ne frega niente della tua vacanza! Quella è presunzione: perché devo credere che la mia foto al mare con una birra in mano interessi qualcuno? E se succede vorrei andare da questa persona e dirgli che ha un problema”.