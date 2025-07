IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico anche per le diverse partecipazioni televisive nel ruolo di opinionista di seguitissimi reality show, in cui ha dimostrato la sua sagacia e la capacità d’esternare in modo diretto le sue opinioni. Così è stato anche di recente quando la presentatrice tv ha utilizzato la sua pagina Instagram per commentare delle recenti notizie che riguardano proprio il mondo dello spettacolo italiano.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha velatamente lanciato dei dubbi sulle motivazioni che stanno alla base della scelta della Rai di non confermare Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, come presenza fissa dello show È sempre Mezzogiorno, in onda su Rai Uno.

Sonia Bruganelli interviene su Giovanna Civitillo

Sonia Bruganelli ha deciso d’intervenire con un suo commento in una questione che sta facendo discutere tutti. Giovanna Civitillo non è stata confermata come presenza fissa del programma televisivo È sempre Mezzogiorno e l’opinionista ha lasciato intendere d’essere convinta che dietro questa scelta della dirigenza della rete pubblica ci sia qualcosa di più.

In un’Instagram story, infatti, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno screen che riportava la notizia dell’esclusione della moglie di Amadeus dal programma televisivo, aggiungendovi un suo personalissimo commento. Il titolo dell’articolo di giornale recitava: “Giovanna Civitillo fuori dalla Rai per un dispetto ad Amadeus?” e l’opinionista ha deciso di rispondere proprio a questa domanda con la sua proverbiale franchezza.

Sonia Bruganelli, infatti, ha scritto: “Davvero non è evidente chi ci sia dietro?”, non svelando chi e cosa pensa ci sia dietro la scelta di sostituire Giovanna Civitillo ma lanciando implicitamente dei dubbi su quella decisione. Secondo le ultime indiscrezioni la moglie di Amadeus dovrebbe essere sostituita da Carlotta Mantovan il prossimo anno.

Sonia Bruganelli, il commento su Simona Ventura

Sonia Bruganelli non perde occasione per dichiarare le sue opinioni in modo molto diretto, facendo fede al suo carattere forte e aperto. L’opinionista, dopo aver svelato la sua opinione sul futuro lavorativo di Giovanna Civitillo, ha utilizzato il suo canale social ufficiale per commentare la prima puntata di Temptation Island: “Siete dei maledetti geni… Solo applausi”. L’opinionista ha condiviso in particolare dei frame che riguardavano la storia di Sonia e Alessio, che è giunta al capolinea già nel corso dell’episodio d’esordio del reality show.

In seguito Sonia Bruganelli ha deciso di commentare un’altra notizia del giorno. Sembra che Simona Ventura sarà la nuova conduttrice della prossima edizione nip del Grande Fratello, mentre quella con concorrenti noti sarà ancora condotta da Alfonso Signorini. L’opinionista ha deciso di svelare la sua opinione su questa scelta di Mediaset, complimentandosi con la famosa conduttrice televisiva: “Te lo meriti Simona Ventura”.

Ma nelle Instagram stories dell’ex moglie di Paolo Bonolis c’è stato spazio anche per un complimento al suo attuale compagno, Angelo Madonia. L’opinionista, infatti, ha postato una foto del ballerino, lasciandosi andare a un tenero apprezzamento sulla sua bellezza. In seguito ha anche svelato il suo orgoglio da madre per la partecipazione a un progetto teatrale della figlia Adele Bonolis: “E io sono fiera di te”.