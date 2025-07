Temptation Island 2025, cosa accadrà fra Sonia e Alessio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cosa accadrà fra Sonia e Alessio nella seconda puntata di Temptation Island 2025? Nella prima puntata sono stati loro i protagonisti del reality, con la richiesta di un falò di confronto immediato e frasi pesantissime pronunciate da Alessio di fronte alle telecamere riguardo il suo rapporto con la fidanzata.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island 2025

Ma andiamo con ordine: cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island 2025? Nei primi giorni di permanenza nel villaggio, Sonia ha ascoltato alcune dichiarazioni molto gravi del suo fidanzato Alessio. Entrambi avvocati – 39 anni lui e 48 lei – sono legati da diverso tempo. Sonia ha aiutato molto il compagno in passato e oggi lui esercita la professione a casa sua.

Nel corso della puntata di Temptation Island 2025, Alessio ha spiegato di non provare più attrazione nei confronti della fidanzata e di volersi divertire insieme alle single, vivendo appieno l’esperienza in Calabria. Non solo: ha pronunciato delle frasi che hanno ferito moltissimo Sonia.

“Lei non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation, non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di visto emotivo – ha confessato di fronte alle telecamere -. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire la ami, sono sincero non sono in grado di poterlo dire con certezza”.

“Mi ha dato un tetto sulla testa, mi ha dato autonomia, mia ha dato un modo per realizzare i miei sogni – ha aggiunto Alessio -. Il mio dubbio è questo il fatto di pensare di aver confuso il sentimento di gratitudine e il sentimento dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio, gliel’ho fatta per gratitudine, altrimenti si sarebbe realizzato, se fosse stato amore l’avrei realizzato. Io sto male, soffro, quando mi sveglio la mattina, indipendentemente da quello che devo fare, mi sento triste, mi manca di provare le farfalle nello stomaco, mi voglio emozionare nella vita, sono in un momento di appiattimento, di stasi, sento che sto sprecando il mio tempo”.

La reazione di Sonia è stata immediata. La donna infatti ha richiesto a Filippo Bisciglia un falò di confronto immediato con il suo fidanzato. Dopo averlo scoperto Alessio si è infuriato e non si è presentato all’incontro. Cosa accadrà ai due fidanzati?

Cosa succederà a Sonia e Alessio a Temptation Island 2025

A quanto pare nella seconda puntata di Temptation Island 2025 le carte in tavola potrebbero cambiare. Sonia infatti non abbandonerà il reality di Maria De Filippi, ma – come abbiamo già avuto modo di scoprire – tornerà nel villaggio delle fidanzate.

Anche Alessio potrebbe seguire il suo destino. Dopo aver salutato gli altri fidanzati infatti potrebbe tornare all’interno del villaggio per vivere questa avventura in modo ancora più autentico. Il falò di confronto fra i fidanzati dunque sarebbe stato semplicemente rimandato di qualche giorno per consentire ai due di fare chiarezza. Nella seconda puntata dello show inoltre potrebbe arrivare un altro falò. Una coppia si troverà a vivere emozioni forti e potrebbe esserci un incontro inaspettato.