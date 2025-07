Temptation Island, anticipazioni del 17 luglio: il falò a tre e la sceneggiata di Antonio

Come ogni giovedì sera, torna l’appuntamento con il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, in onda su Canale 5. La terza puntata si preannuncia “infuocata”, complice l’incerto destino degli avvocati Sonia M. e Alessio. La coppia è tra le più chiacchierate di questa edizione, ma i riflettori sono puntati anche sulla inaspettata richiesta di un falò a tre di cui si vocifera ormai da qualche giorno…

Il destino di Sonia M. e Alessio

Non c’è puntata di Temptation Island in cui non si parli della coppia formata da Sonia M. e Alessio, entrambi avvocati ma con due concezioni dell’amore e della vita a due evidentemente distanti. Già dal video di presentazione il pubblico aveva notato la netta discrepanza tra i due, cosa che è stata confermata dalle prime tappe del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Visti il comportamento ma soprattutto le parole del compagno, che definire terribili sarebbe un eufemismo, Sonia M. aveva chiesto un falò di confronto al quale lui, pusillanime, aveva deciso di non presentarsi. Lungi da lui perdere la possibilità di proseguire con la “vacanza” speciale nel resort calabrese. Alessio a sua volta aveva proposto un falò all’avvocata, ricevendo delle meritate picche e scoprendo solo in quel momento che Sonia M. eccezionalmente sarebbe rimasta nel “gioco” su richiesta esplicita delle sue compagne di avventura. Mentre a lui è toccato un soggiorno in albergo.

Cosa aspettarci dalla nuova puntata di Temptation? Le ipotesi sono varie ma in molti – purtroppo – concordano sul fatto che la conclusione di questa storia sarà tutt’altro che prevedibile.

Anticipazioni (e rumors) della terza puntata

Occhi puntati anche sulle altre coppie, in particolare su Denise e Marco. Prende sempre più piede l’ipotesi di un falò a tre, richiesto dal fidanzato dopo aver visto un feeling sempre più forte tra la fidanzata e il tentatore Flavio. Marco, in preda alla rabbia e alla frustrazione, potrebbe essere il fautore di un altro momento inedito del reality di Canale 5.

Non mancano le lacrime al resort Calandrusa di Guardavalle Marina, nuova location scelta dopo anni di puntate girate in Sardegna. Lucia scoppia in un pianto mentre si perde in atteggiamenti affettuosi con uno dei tentatori, brutto colpo per il fidanzato Rosario. E anche per Maria Concetta, fidanzata di Angelo, sono attesi momenti di grande sconforto a causa del comportamento del suo compagno.

Dulcis in fundo, la “sceneggiata” di Antonio che ha già avuto modo di dare spettacolo nella prima puntata di Temptation Island. Sembra che il fidanzato sia pronto al melodramma, con tanto di rotolamento sul prato e parole che la regia è pronta a censurare (e sottotitolare, a seconda).

Quando e dove va in onda Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island va in onda giovedì 17 luglio alle 21:30 su Canale 5, ma è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV.

Un’edizione che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, al punto da spingere la produzione ad aggiungere una puntata alla programmazione, introducendo perfino il doppio appuntamento. La settimana prossima, infatti, Temptation va in onda sia mercoledì 23 che giovedì 24 luglio, in attesa del gran finale (le ultime due puntate vanno in onda mercoledì 30 e giovedì 31 luglio).