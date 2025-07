Temptation Island, come è finito il falò di Sonia M e Alessio

Ufficio stampa Fascino Sonia M e Alessio, il falò finale a "Temptation Island" condotto da Filippo Bisciglia

Se c’è una certezza su Temptation Island 2025, è che non manca mai all’appuntamento con i colpi di scena. Tra emozioni forti, dinamiche surreali e ragionamenti che sfidano ogni logica, il programma continua a regalarci perle indimenticabili.

Anche quest’anno, Filippo Bisciglia ha accolto nel resort coppie decisamente fuori dal comune. Ragazze e ragazzi che continuano il loro viaggio nei sentimenti, tra momenti esilaranti e altri capaci di farci alzare gli occhi al cielo.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione ci sono Sonia M e Alessio. Dopo un percorso breve ma tutt’altro che lineare, i due si sono finalmente ritrovati faccia a faccia in un falò che mette a dura prova la pazienza di Sonia (e anche la nostra). Ecco cosa è successo.

“Temptation Island”, il falò di confronto di Sonia M e Alessio

La terza puntata di Temptation Island 2025 non delude gli amanti del trash e delle dinamiche al limite dell’assurdo. Tra crisi di coppia, resort messi a soqquadro dalla rabbia dei fidanzati e conversazioni che toccano più i soldi, i gazebi e i patch per gli occhi che i sentimenti, Filippo Bisciglia orchestra un’altra serata all’insegna del surreale. Un viaggio nei sentimenti sempre più simile a una crociata.

Ma il vero colpo di scena arriva solo nel finale, quando Filippo, sempre paziente e rassicurante come un life coach emotivo, svela le sorti della coppia più chiacchierata di quest’edizione: Sonia M e Alessio.

Fidanzati da otto anni, sono protagonisti fin dai primi minuti. Lui freddo e distante, lei convinta di avere accanto un uomo ben diverso da quello che si rivela. La svolta arriva con la sua ammissione: non è lì per chiarire divergenze, ma per capire se è ancora innamorato o, peggio, se lo è mai stato davvero.

Inutile dire che Sonia, decisa a non perdere la sua dignità in diretta nazionale, chiede subito un falò di confronto. Che lui, ovviamente, rifiuta. Dopo un’uscita di scena e un goffo tentativo di riavvicinamento, i due si trovano finalmente faccia a faccia in questa terza puntata.

Un dibattito, il loro, che si consuma come se, al posto del falò e di Filippo, ci fossero giuria, giudici e toghe pronte a un’arringa finale. Alessio prova a difendersi con frasi che sembrano uscite da un manuale di retorica: “Prima di interagire vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione” e “Non essere sicuro contiene esso stesso la formula del dubbio”.

Sonia, dal canto suo, prova con difficoltà a spiegare i motivi del suo dolore: riporta a galla anni di promesse mai mantenute, come quella famosa proposta di matrimonio mai concretizzata. Proposta che, a detta di Alessio, arriva solo per gratitudine.

Ma non è tutto. Come se il momento non fosse già abbastanza delicato, lui le rinfaccia anche di non avergli permesso di restare nel villaggio a “concludere il percorso”, ovvero divertirsi con single e amici. Da lì, il discorso prende una piega sempre più surreale: “Se l’amavo, non venivo. Perché venire qua, altrimenti?”

Una logica che lascia esterrefatto persino Filippo Bisciglia, che prova a riportarlo sul pianeta Terra: “Per mettere alla prova il vostro amore, tanti lo fanno. È un po’ come se dicessi che chi viene qua si deve lasciare. Quindi adesso non sai se la ami?”

La risposta, però, peggiora la situazione: “Certo che non lo so, come faccio a saperlo? Non faccio il percorso dove mi voglio mettere alla prova.”

“Temptation Island”, l’epilogo di Sonia M e Alessio

Alla fine del falò, ormai esausti, i due tirano le somme. Alessio, visibilmente alterato e più polemico che emozionato, dichiara di voler uscire da solo. Sonia incassa il colpo, accetta la decisione, ma non nasconde la delusione: dice di non essersi sentita ascoltata, di aver avuto davanti un uomo chiuso, scostante, incapace di accogliere il suo dolore.

Eppure, tra le righe del suo sguardo e delle parole spezzate, resta il dubbio: se lui dicesse “usciamo insieme”, forse lei ci crederebbe. E, forse, lo seguirebbe.

Non è un caso che circolino già voci su un possibile riavvicinamento tra i due. Alcuni parlano addirittura di una possibile gravidanza. Ma, per ora, sono solo rumors: nulla di confermato.

Una cosa, però, è certa: Sonia, pur visibilmente ancora coinvolta, ha scelto di non aspettare, di non fare finta di niente, di proteggere la propria dignità. È stato un gesto d’amore verso se stessa.

Dopo anni in cui, come lei stessa ha raccontato, ha sofferto in relazioni sbilanciate, per una volta si è messa al primo posto. E in quel gesto c’è anche un messaggio per le altre ragazze del resort, che infatti le avevano chiesto di restare: che l’amore più difficile da riconoscere è spesso proprio quello per sé.

La speranza è che Sonia riesca a tenersi stretto questo amore anche fuori dal programma. Senza cedere alle emozioni, ai dubbi, o alle parole (spesso ben studiate) di un uomo che, finora, sembra molto più bravo a parlare che a dimostrare.