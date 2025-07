Temptation Island, anticipazioni del 10 luglio: rivelazioni su Sonia e Alessio

IPA Filippo Bisciglia torna a condurre "Temptation Island"

Dopo una prima puntata piena di colpi di scena e confessioni che hanno subito messo in crisi le coppie, Filippo Bisciglia torna con un nuovo appuntamento di Temptation Island.

La seconda puntata promette nuove dinamiche, riflessioni importanti e momenti destabilizzanti per chi ha scelto di intraprendere questo viaggio nei sentimenti, alla ricerca di risposte sul futuro delle proprie relazioni. E mentre i single si fanno sempre più vicini e i dubbi iniziano ad affiorare, la situazione tra Sonia e Antonio, ormai divisi da un falò di confronto mancato, sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno. Ma sarà davvero così? Ecco cosa ci aspetta stasera.

“Temptation Island 2025”, le anticipazioni della seconda puntata

Sole, mare, aperitivi e buona compagnia non sono sempre sinonimo di giornate spensierate. Quando si vive un viaggio nei sentimenti come quello di Temptation Island, anche le cose più belle possono diventare fonte di tensione.

Lo sanno bene le coppie che hanno scelto di seguire Filippo Bisciglia in questa nuova edizione del programma targato Canale 5: un’esperienza intensa, in cui ragazze e ragazzi si mettono in gioco per comprendere meglio la propria relazione, tra tentazioni, scelte difficili e parole che, a volte, possono ferire.

E dopo una prima puntata esplosiva, anche il secondo appuntamento promette scintille: le coppie continuano a vivere la quotidianità nei rispettivi villaggi, avvicinandosi e conoscendo meglio i single. Rapporti nuovi e complicità crescenti che, viste dall’altra parte dell’isola, non fanno certo piacere.

Protagonisti della puntata potrebbero essere Antonio e Valentina: i due, fidanzati da un anno, già dai primi momenti nei villaggi hanno mostrato alcune crepe nella relazione. Le parole di Valentina, che si è confidata con alcune compagne sul modo di fare del suo fidanzato, hanno profondamente infastidito Antonio, che sembrava sul punto di chiedere un falò di confronto. Il supporto degli altri ragazzi lo ha fatto desistere, ma gli equilibri sono ormai fragili: una parola di troppo potrebbe scatenare una svolta inattesa.

E le sorprese amare non finiscono qui: nel video che anticipa la puntata, le immagini mostrano un clima tutt’altro che sereno nel villaggio dei fidanzati. Tra sfoghi, urla e tavoli che volano, la seconda puntata si preannuncia intensa e ricca di svolte emotive, che potrebbero già portare a richieste di falò anticipati.

Il futuro di Alessio e Sonia

Spazio, poi, alla storia di Alessio e Sonia, protagonisti indiscussi della prima puntata del reality. I due, altalenanti fin dal loro arrivo sull’isola in barca, non sono riusciti a resistere abbastanza da continuare il viaggio insieme.

Le parole di Alessio, che ha subito ammesso di non essere sicuro di amare, o di aver mai amato, la sua compagna, hanno comprensibilmente destabilizzato Sonia. Dopo la sua insistente richiesta di un falò di confronto, e le ripetute negazioni da parte di Alessio, Filippo (insieme alla redazione) ha accettato di far rientrare Sonia nel villaggio, accanto alle sue amiche.

Alessio, invece, ha lasciato il programma: una notizia che sembra averlo colpito più della possibile chiusura definitiva con Sonia. Ma, come anticipato da Filippo Bisciglia, le loro dinamiche non si sono ancora esaurite. E alcune indiscrezioni lo confermano: stasera potremmo scoprire qualcosa in più.

Dove e quando vedere “Temptation Island”

La nuova puntata di Temptation Island è programmata per stasera, giovedì 10 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30. Il viaggio nei sentimenti può anche essere seguito in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi e i video più interessanti del programma.