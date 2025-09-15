Temptation Island e poi, le anticipazioni sulla puntata speciale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A grande richiesta Temptation Island torna su Canale Cinque con una puntata dedicata alle coppie protagoniste dell’ultima stagione. Lo show di Maria De Filippi, con la conduzione di Filippo Bisciglia, svelerà cosa è accaduto a distanza di mesi dalla fine della trasmissione.

Temptation Island e poi, quando va in onda

Partiamo dalle prime anticipazioni più interessanti su Temptation Island e poi. Secondo le ultime notizie infatti la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia avrà due appuntamenti: il 15 settembre e il 22 settembre. Nel corso dello show scopriremo cosa è accaduto alle coppie scelte da Maria De Filippi per vivere il loro viaggio nei sentimenti. L’ipotesi dunque è che le storie delle coppie vengano divise, mostrandone alcune nella prima parte dello speciale e alcune nel secondo, una settimana dopo.

“Un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno conferme, colpi di scena e decisioni inaspettate, perché quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo”, ha spiegato la redazione del programma.

Temptation Island e poi, anticipazioni

Cosa succederà in Temptation Island e poi? Secondo le prime anticipazioni scopriremo come è cambiata la vita delle sette coppie protagoniste dell’ultima stagione. Valentina e Antonio, dopo le accuse di tradimento e le fughe di lui dal villaggio dei fidanzati, hanno deciso di sposarsi. Nello show scopriremo il loro famoso gazebo e come stanno procedendo i preparativi delle nozze. Antonio infatti avrebbe scelto come testimone Rosario, suo compagno di avventura a Temptation Island e grande confidente.

Denise e Marco invece avrebbero deciso di separarsi definitivamente, dopo accuse e piccole riconciliazioni. I due, nonostante i gossip su un ritorno di fiamma, sarebbero ancora single e Denise starebbe soffrendo molto per questa situazione. Sono invece contrastanti le notizie riguardo Sonia B. e Simone. Nell’ultima puntata di Temptation Island i due avevano annunciato che presto sarebbero diventati genitori. Sonia B. infatti, dopo aver lasciato Simone a causa di un tradimento avvenuto nello show, aveva scoperto di essere incinta.

Per molti la coppia sarebbe più unita e innamorata che mai, altri invece riferiscono che si sarebbero separati. In particolare Simone sarebbe stato avvistato in discoteca con alcune ragazze, confermando di essere tornato single. Tanta curiosità pure per il destino di Sarah e Valerio. Durante lo show lei aveva affermato di aver accettato l’attenzione di altri ragazzi, incontrandoli di nascosto, mentre lui si era lasciato andare con la single Ary, baciandola.

Il loro addio, avvenuto al falò di confronto, era stato particolarmente emozionante. Cosa è accaduto dopo? Valerio avrebbe iniziato a frequentare Ary, ma la storia d’amore non sarebbe ancora decollata del tutto. Dietro ci sarebbe il pensiero di Sarah a cui il ragazzo è stato legato per ben cinque anni. Nulla da fare invece per Maria Concetta e Angelo, divisi da tradimenti e sospetti che li avrebbero portati a separarsi del tutto dopo la fine dello show.

Alessio e Sonia M., infine, dopo ben tre falò di confronto sarebbero riusciti a ritrovarsi. I due avrebbero smesso di lavorare come avvocati dopo la fine della trasmissione e avrebbero iniziato un nuovo percorso di vita.