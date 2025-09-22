Temptation Island e poi… e poi…, le anticipazioni del 22 settembre

Una nuova puntata dello show di Canale5: con "Temptation Island e poi... e poi..." scopriremo gli ultimi risvolti delle coppie protagoniste

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, che andrà in onda lunedì 22 settembre, su Canale5 in prima serata. In questo appuntamento conclusivo il reality svelerà il destino delle coppie che non sono state protagoniste della prima puntata dello Speciale, come sempre condotto da Filippo Bisciglia.

Sarà lui a guidare il pubblico in un ultimo, appassionante viaggio nei sentimenti, accogliendo nuovamente i protagonisti del reality per far raccontare loro che cosa è accaduto durante l’estate, a distanza di alcuni mesi dalla fine della trasmissione.

Temptation Island e poi… e poi…, le anticipazioni

In questo speciale che chiude definitivamente l’edizione più seguita degli ultimi anni, scopriremo l’epilogo delle storie che hanno appassionato il pubblico per un’estate intera. Nella scorsa puntata avevamo salutato Sarah e Valerio, Marco e Denise, Lucia e Rosario, mentre nell’appuntamento del 22 settembre i riflettori si accenderanno sulle altre coppie, quelle composte da Antonio e Valentina, Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, con tanti aggiornamenti ricchi di colpi di scena.

Dopo una crisi profonda legata a gelosie e problemi di convivenza, Antonio e Valentina sono più innamorati che mai e la proposta di matrimonio ha segnato un nuovo inizio per loro. La coppia aggiornerà Filippo e gli spettatori sui preparativi delle nozze, ormai sempre più vicine.

Fiori d’arancio anche per un’altra coppia del programma: stiamo parlando degli avvocati pugliesi Alessio e Sonia M. Per volere di lei i due erano usciti separati dal reality, per poi riavvicinarsi in un secondo momento, riservando uno dei più grandi colpi di scena di questa edizione. Da settimane circolano voci di una possibile proposta di matrimonio in tv: che sia questa la serata giusta per suggellare il loro amore?

Situazione decisamente più complessa per Simone e Sonia B. Dopo un tradimento e una crisi che sembrava insanabile, la coppia aveva scoperto di aspettare un bambino e per questo ha deciso di mantenere dei rapporti da futuri genitori in vista della nascita del piccolino. Durante la puntata i due sveleranno di essere in attesa di un maschietto e scopriremo come stanno vivendo questa nuova fase della loro relazione.

Il confronto tra Maria Concetta e Angelo sarà uno dei momenti più intensi della serata: i due sono stati al centro di un tira e molla estivo che potrebbe trovare una conclusione proprio stasera.

Il triangolo di Sarah, Valerio e Ary e il trono di Rosario “saltato”

Non mancheranno aggiornamenti sul triangolo amoroso più discusso dell’edizione. Valerio, dopo aver avuto momenti di intimità con Sarah e una vacanza con Ary, potrebbe finalmente prendere una decisione definitiva.

Potrebbero esserci novità anche sul caso Rosario: il ragazzo era diventato tronista di Uomini e Donne, ma la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi si è interrotta in brevissimo tempo, visto che la sua ex fidanzata Lucia si è presentata in studio e ha rivelato che i due si frequentavano ancora di nascosto.

Dove e quando vedere l’ultima puntata

L’appuntamento finale con il reality andrà in onda stasera, lunedì 22 settembre, su Canale5 in prima serata. Sarà possibile vedere in contemporanea la diretta anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity, oppure recuperare la puntata in un secondo momento.