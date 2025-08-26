Temptation Island e poi, quando va in onda lo speciale con Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia torna in tv con lo speciale Temptation Island e poi: quando andrà in onda e di cosa parlerà.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island e poi sta per tornare. Lo speciale condotto da Filippo Bisciglia racconterà cosa è accaduto alle coppie che sono state protagoniste di questa edizione del programma. Un nuovo progetto che arriva dopo l’enorme successo dello show con protagonisti che hanno fatto discutere ed emozionare il pubblico.

Quando andrà in onda Temptation Island e poi

Quando andrà in onda Temptation Island e poi? Secondo le prime indiscrezioni manca davvero poco alla messa in onda della trasmissione guidata da Filippo Bisciglia in cui scopriremo cosa è successo alle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione dello show di Maria De Filippi. Sono tante infatti le storie che sono rimaste in sospeso dopo l’ultima puntata di Temptation Island, fra nuove consapevolezze, tradimenti e colpi di scena.

Lo speciale andrà in onda la terza settimana di settembre e sarà costituito da una sola puntata. Nel corso dello show verranno raccontate le storie dei protagonisti e il pubblico scoprirà cosa è accaduto mesi dopo la fine dello show.

Di cosa parlerà Temptation Island e poi

In Temptation Island e poi dunque scopriremo cosa è successo alle coppie protagoniste del programma. Prima di tutto Rosario e Lucia, che avevamo lasciato nell’ultima puntata alle prese con la scoperta di un tradimento. Rosario infatti aveva scelto dopo il falò di confronto di tornare con Lucia. Nel corso della trasmissione però aveva ricevuto il videomessaggio di un tentatore che confessava di aver incontrato in gran segreto la sua fidanzata.

“Dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro”, aveva spiegato il single Andrea, scatenando la reazione di Rosario che aveva scelto di lasciare la compagna.

Diverso il destino di Sonia e Simone. Lei aveva richiesto un falò di confronto immediato dopo averlo visto baciare la tentatrice Rebecca. Ad un mese dalla fine del programma però la coppia si era presentata di fronte a Filippo Bisciglia più unita che mai, svelando di aspettare un figlio.

“È tutto nuovo, bellissimo, non esiste una parola che riesca a descrivere questa emozione – aveva spiegato il personal trainer -. Sicuramente siamo felici per la notizia. Ci conosciamo da 15 anni, abbiamo trascorso tantissimi momenti e supereremo anche questa. Lui è sempre stato li. La migliore al mondo perché non è sola. Sarò al suo fianco, ci sono io a sostenerla. So che ho fatto tantissimi errori, ma sono certo che per lei avrei fatto qualsiasi cosa”.

Nel corso del programma scopriremo pure cosa è successo fra Ary e Valerio. Secondo alcuni la tentatrice e il fidanzato avrebbero iniziato una relazione, per altri invece la storia d’amore sarebbe già terminata. Mistero pure per quanto riguarda Sarah, ormai ex fidanzata di Valerio, che si era presentata di fronte a Bisciglia in lacrime e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Infine capiremo come è finita fra Maria Concetta e Angelo dopo il tradimento di lui, avvenuto pochi giorni dopo la fine del programma.