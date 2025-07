Chi è Andrea Marinelli, il tentatore di Lucia a Temptation Island 2025

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Andrea Marinelli è il tentatore di Temptation Island 2025 che si è avvicinato molto a Lucia, scatenando la gelosia (e i dubbi) del fidanzato Rosario. La coppia ha deciso di mettersi alla prova nello show dopo che Lucia aveva chiesto a Rosario di andare a convivere, incontrando però sempre un netto rifiuto. Nel villaggio delle fidanzate la ragazza ha creato un ottimo rapporto con Andrea, creando non poche sofferenze al compagno.

Chi è Andrea Marinelli, tentatore di Temptation Island 2025

Ai microfoni di Witty Tv, Andrea Marinelli ha spiegato di essere un esperto di logistica e di lavorare in un’azienda. Laureato, il giovane tentatore ha 29 anni ed è originario di Latina. Ha inoltre rivelato di essere una persona particolarmente sincera e trasparente, ma di aver sofferto molto per amore in passato, tanto da scegliere di lasciare l’Italia per dimenticare. “Spero che la vita mi riservi un po’ di fortuna. Andai via dall’Italia per amore”, ha confessato.

La storia di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025

Nel loro video di presentazione Lucia e Rosario hanno spiegato di voler partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire quale sarà il loro futuro. Lucia infatti vorrebbe convivere, mentre Rosario non si sente ancora pronto per questo passo.

“Credo che la convivenza sia un passaggio molto importante e debba essere una libera scelta, non un obbligo”, ha raccontato Rosario. Mentre Lucia ha svelato quanto lo show di Maria De Filippi sia fondamentale per dare una svolta alla loro relazione.

“Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza, io sarei pronta per una convivenza – ha rivelato -. Rosario non si sente pronto, vorrebbe più tempo per se stesso. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”.

Nel villaggio delle fidanzate Lucia si è avvicinata ad Andrea, fra abbracci e carezze che hanno minato ogni certezza di Rosario. In particolare a ferirlo è stato un video in cui Lucia si faceva massaggiare dal tentatore, avvicinandosi pericolosamente ad Andrea Marinelli.

“Il video che ho visto mi ha toccato – ha confessato, disperato, confidandosi con gli altri concorrenti -. Non avrei mai pensato che scene di questo genere potessero toccarmi così tanto. Gelosia fortissima, non voglio confonderla con l’amore, poi iniziano ad esserci mancanze di rispetto che fanno malissimo. Non avevo dubbi su lei. Io non sono mai stato con persone leggere, vederla rapportarsi in questo modo mi fa dubitare di lei. Abbiamo lavorato in discoteca, il posto più provocante per dei ragazzi giovani. Una vicinanza del genere mi da molto fastidio. Non ero mai stato geloso di lei. Ora sono molto arrabbiato”.

Da parte sua Lucia si è detta delusa per non aver ricevuto una richiesta di falò di confronto. La ragazza ha spiegato che sperava in una reazione del fidanzato dopo il suo avvicinamento al single come dimostrazione dei sentimenti che prova per lei. “Credo che una persona innamorata non riesca a vedere certi atteggiamenti, non faccia neanche passare determinate cose. Speravo in un falò immediato, era una dimostrazione”, ha raccontato.