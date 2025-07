Temptation Island, Rosario e Lucia dal lieto fine al tradimento: un video mai visto prima

Il problema convivenza sembra ormai un lontano ricordo per Rosario e Lucia all’inizio della puntata di Temptation Island del 30 luglio. Il fidanzato ha infatti assistito a un avvicinamento estremo della sua compagna con il tentatore Andrea. Lei aveva spiegato di star avvicinandosi a un’altra persona proprio per mettere alla prova i suoi sentimenti e, al tempo stesso, ottenere una reazione dal suo ragazzo: “Deve però sbrigarsi perché i tentatori ci sono anche fuori di qui”.

Lucia e Andrea, notte in spiaggia

Rosario non riesce a credere a quello che ha visto. Dopo un bel po’ di tempo trascorso in piscina, avvinghiati, Lucia e il tentatore Andrea si sono diretti in spiaggia. Cuscini e coperte, con i loro corpi a scaldarsi vicendevolmente. Sono rimasti lì tutta la notte, dinanzi al mare accoccolati, come una coppia, attendendo l’alba.

Lei ha anche trovato il modo di lanciare una freccia avvelenata al suo fidanzato. Ha infatti detto ad Andrea che è come se convivessero, di fatto: “Abbiamo fatto tutto insieme, anche la doccia“. Falò immediato scontato dinanzi a queste immagini. Lui è sconvolto e sul punto di uscire da solo. Lei, invece, reagisce ridendo sorniona: “Era scontato”.

Il falò di confronto

Rosario non trova le parole per esprimere tutta la propria amarezza. Ha visto vari video che gli hanno dato fastidio ma, giunto alla fine, non poteva credere di star guardando la sua fidanzata. La notte insieme con un altro uomo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Lei però ha una risposta inattesa in serbo per lui. Chiede un video a Filippo, che sa esattamente di cosa sta parlando. Rosario vede così un filmato inedito per lui. Scopriamo così che tutto quello che è accaduto nel villaggio delle fidanzate è frutto di un piano segreto.

Lucia ha infatti chiesto al tentatore Andrea fin dall’inizio, o quasi, di aiutarla a far arrivare un messaggio forte al suo fidanzato. Passo dopo passo, gli ha fatto credere di star frequentando un altro e di non essere più innamorata. Nulla di quello che ha fatto, però, ha portato al falò tanto atteso.

Ecco allora il piano degno di Hollywood. Una serata in piscina e poi alcune riprese in spiaggia abbracciati. Fuga in camera per riposare qualche ora e poi sveglia poco prima delle 5 del mattino. Rimessisi nella giusta posizione, hanno completato le riprese. Tutto per ottenere una risposta a lungo attesa.

Rosario e Lucia dopo il falò

Rosario non riesce a credere a quello che ha visto. Lei sorride e lui le dà della “matta”, ma con un grande sollievo dentro. Entrambi hanno sentito i dolori della lontananza e non vedono l’ora di tornare a casa, insieme. Lui ha fatto mea culpa, sottolineando d’aver scoperto finalmente d’avere il coraggio necessario per questo passo: sette giorni su sette insieme, finalmente.

Dopo un mese, però, gli animi sono ben diversi. I due non sono andati a convivere perché lui è caduto in un vortice di gelosia. Ha dunque tradito la promessa fatta. Non crede che l’avvicinamento ad Andrea sia stato soltanto frutto di un piano orchestrato. Ha poi usato parole forti (“Mi vergogno di te in quanto ragazza fidanzata”) perché lei è inserita in una chat con tentatori e fidanzate del programma.

Non solo questo, però. Pochi giorni dopo, infatti, lui ha accettato di entrare in un’altra chat, proprio con i ragazzi e le tentatrici del reality. Lei sospetta lui abbia sentito la ragazza alla quale si era avvicinato. Non ha prove, mentre Filippo propone ai due un video bollente.

Il tentatore Andrea sostiene infatti d’aver sentito in gran segreto Lucia, pronta a vederlo in una città diversa dalla sua, per poter capire “dove finisce la recita e dove potrebbe iniziare qualcosa di vero”. Rosario sconvolto ma la sua fidanzata nega totalmente, mentre lui sospetta un tradimento.

Il confronto con Andrea

Lucia nega d’aver incontrato Andrea ma, a domanda diretta, ammette d’averlo sentito. In precedenza, però, aveva sempre negato. La produzione dà a Rosario la possibilità di parlare al telefono con il tentatore, rimuovendo il microfono. Una chiamata che si conclude con la coppia che si separa, fisicamente.

Lei torna da Filippo e ammette che è tutto vero. Dopo tante discussioni con il suo compagno all’esterno, lei ha iniziato a sentire Andrea: “Ho trovato in lui una persona pronta ad ascolarmi, come all’interno del villaggio in un momento no nella mia relazione. Mi ha fatto sentire sicura di poterlo raggiungere. Ho accettato di vederci e mi assumo le responsabilità del dolore che sto facendo provare a Rosario. Voglio però fargli capire che era un momento no per entrambi. Non mi giustifica e mi fa male. Non ne vado fiera. Mi sono fidata di Andrea e questo è il risultato”.