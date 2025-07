Giunti quasi al gran finale, Filippo Bisciglia mette in guardia gli spettatori dai tanti colpi di scena. Le anticipazioni video di inizio trasmissione mostrano Alessio e Sonia, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo e, soprattutto, Rosario e Lucia. Sarà difficile per il gran finale riuscire a fare meglio di questa penultima puntata.

Maria Concetta e Angelo, It Wasn’t Me. Voto: 4

Se si dovesse scegliere una canzone a rappresentare questa stagione di Temptation Island, sarebbe probabilmente: It Wasn’t Me di Shaggy.

Anche Angelo pretende la presenza di prove, barricandosi dietro un “non è vero”. Negare tutto, sempre, anche quando la vicinanza è eloquente, gli sguardi gridano e la tentatrice Marianna ribadisce come il fidanzato abbia sondato le sue chance di incontrarla fuori.

Angelo pretende di tutelare la propria immagine, mentre Maria Concetta si sottrae a questo processo e ribadisce d’avere tutto il necessario per decidere di uscire da sola. Il tutto condito da una rabbia e frustrazione tali da spingerla a usare espressioni allarmanti. Lui invece, incredulo e offeso, ribadisce d’essere pronto a lottare per farle cambiare idea, fuori, nonostante sia chiaro come questa storia non gli interessi.

Lucia e Rosario, Matrix: nulla è reale. Voto: 7

Rosario è incredulo e fatica a riconoscere la sua fidanzata nei filmati visti. Lei, in attesa di una risposta da lui, si è avvicinata sempre più al single Andrea. Il risultato? Una notte trascorsa in spiaggia, abbracciati, come una coppia.

Il falò è inevitabile e lì scopriamo che è stato tutto un piano architettato dalla giovane. Rosario l’aveva di fatto lasciata e invece scopre con un video la realtà. Andrea l’ha aiutata a farlo ingelosire, per spingerlo a comprendere il reale rischio di perderla. Tra un sospiro di sollievo e un abbraccio, i due escono con la promessa di andare a convivere.

Doppio tradimento (di fiducia). Voto: 3

Per la prima volta vediamo un aggiornamento a 30 giorni di distanza dalla fine dell’ultimo falò di coppia. Rosario e Lucia non hanno mai iniziato quell’agognata convivenza. La promessa è stata tradita perché sono entrati subito in crisi.

Lui, ingelosito, non crede che l’interesse per Andrea fosse frutto soltanto di una recita. Lei nega e mal sopporta questa svolta oppressiva di lui. A sorpresa, però, Filippo ha un video per loro: il tentatore/attore svela d’essere stato contattato da Lucia, con la quale c’è stato un incontro per “comprendere dove finiva la recita e dove c’erano chance di qualcosa di reale”.

First reaction shock, direbbe qualcuno, con Lucia che nega tutto. Andrea è un bugiardo e lei pretende di potergli parlare. Desiderio esaudito e alla fine è costretta ad ammettere: in una fase no per la coppia, ha ceduto all’idea di sentire chi aveva dimostrato di saperla ascoltare. Pentita di quanto fatto, sembra aver perso in un colpo solo il suo piano A e piano B.

Denise e Marco, la quarta volta è quella giusta. Voto: 3

Non soddisfatta dell’ultimo falò, che l’ha vista tentare e ritentare (3 volte) di indurre Marco a uscire insieme, Denise ne convoca un altro. Lui accetta e si ritrova nella stessa esatta situazione. Lei tenta una clamorosa retromarcia, riscrivendo un po’ la storia di quanto accaduto nel villaggio delle fidanzate. Filippo, dal canto suo, sembra volere a tutti i costi ricomporre i cocci di questo vaso rotto.

Tornano le carezze e gli sguardi teneri e alla fine Marco accetta di uscire insieme ma con riserva. C’è tanto di cui discutere lontani dalle telecamere. Mano nella mano si allontanano, anche se poi, distanti dal falò, l’espressione di lui pare tutt’altro che gioiosa.

Alessio e Sonia M., sarò sintetico vostro onore. Voto: 4

Sonia M., senza comprendere bene come, è stata lasciata durante il falò di confronto con Alessio. Dopo aver sentito cose come “la proposta di matrimonio l’ho fatta per gratitudine”, ha subito la parlantina dell’ex compagno, che l’ha attaccata per tutto il tempo e infine mollata sui tronchi.

Non soddisfatta, ha voluto un nuovo confronto, nel corso del quale ha timidamente sottolineato le colpe di lui ma, di fatto, ha cancellato ogni sorta di amor proprio. Si è scusata, quasi, per avergli tolto la chance di restare nel programma fino alla fine e gli ha chiesto di riprovarci, fuori.

Lui, con uno stile che richiama il processo di Febbre da cavallo, sostiene che solo la separazione può fargli capire cosa prova davvero. Elenca poi tutti i punti che rendevano cruciale la partecipazione completa a Temptation Island. Il risultato? Esce da solo, senza alcuna promessa, e con un “vogliati bene” che è già il nuovo “e che si fa, che dobbiamo fare”.