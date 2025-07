IPA Alessio e Sonia M. sono tornati insieme? Le ultime indiscrezioni dopo il falò a Temptation Island

Sappiamo che i concorrenti d Temptation Island sono tenuti al rigoroso silenzio, social e non solo, per tutta la durata del programma. La trasmissione non dev’essere infatti compromessa da eventuali spoiler, che renderebbero meno interessante la visione.

Ciò non vuol dire, però, che nessuna informazione, o quantomeno indiscrezione, riesca a trapelare. È quello che sembra essere accaduto con Sonia M. e Alessio. Si tratta della prima coppia “scoppiata” all’interno della trasmissione. Svariati i meme legati a lui, che ora è di colpo tornato a far parlare di sé.

Il falò tra Alessio e Sonia M.

Il falò tra Alessio e Sonia M. a Temptation Island 2025 è stato ben diverso da quello che si ipotizzava inizialmente. Lui ha pronunciato frasi molto gravi, parlando di sentimenti ampiamente in dubbio, di una proposta di matrimonio nata grazie a un sentimento di riconoscenza e sogni erotici con altre donne protagoniste.

Nonostante questo, dice d’essere stato autentico e, dunque, condannato per questo. E alla fine: “Non voglio uscire di qui con lei. Non riesco a vivere la vita come prima. Se forse mi avesse fatto finire il programma, magari avrei capito meglio tutto”.

Grande delusione per Sonia M., che non si aspettava tutto questo. È però certa che lui abbia dato molta più importanza allo show che a lei: “Voleva continuare a stare qui, ma io come potevo restare zitta dopo aver sentito che lui non pensa di avermi mai amata”. Al tempo stesso, però, ha sottolineato come l’amore non passi da un giorno all’altro: “Speravo di vederlo meno arrabbiato”.

Alessio e Sonia M di nuovo insieme

Le parole di Sonia M. sono quelle di una donna che voleva rassicurazioni e non escludeva del tutto l’ipotesi di un ritorno in coppia. Sembra proprio siano andate così le cose, con i due riavvicinatisi lontani dalle telecamere.

È diventato virale un video di Alessio, visto in spiaggia e ripreso da alcune fan di Temptation Island. Gli hanno chiesto se fosse tornato insieme alla sua fidanzata. L’avvocato non poteva dire molto ma si è lasciato sfuggire qualcosa: “Vi dico che nella vita tutto si può sistemare”.

Le prime voci su un ritorno di fiamma si sono così diffuse. Deianira Marzano ha svelato che lui è stato visto sotto casa di lei. Si tratta dell’abitazione dove per anni hanno convissuto. Sarebbero tornati all’equilibrio pre programma, risolvendo i problemi che erano emersi.

Per il momento i diretti interessati non possono confermare o smentire, considerando il contratto filmato, ma la risposta ufficiale giungerà a breve. È stata confermata infatti anche in quest’edizione la puntata “un mese dopo”.

Davide Maggio ha confermato che il tutto è già stato registrato, sottolineando inoltre come la prossima edizione si farà attendere un anno. Il tutto andrà in onda nell’estate 2026, senza alcuna edizione intermedia, magari in autunno.