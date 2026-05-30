Elisabetta del Belgio si laurea e parla dell’esclusivo gruppo WhatsApp delle prossime Regine d’Europa

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Getty Images Elisabetta del Belgio si è laureata

Portare il peso di una corona è più semplice quando c’è qualcuno che vive la stessa situazione. Lo sa bene Elisabetta del Belgio, erede al trono e futura prima Regina regnante del suo Paese, che ha appena concluso un master in Politiche pubbliche alla Harvard Kennedy School e, per l’occasione, ha rilasciato la sua prima intervista.

La Principessa, 24 anni, ha approfittato del traguardo accademico per raccontare non solo il proprio percorso di studi e il futuro che l’attende alla guida della monarchia belga, ma anche il rapporto speciale che la lega ad altre giovani ereditiere europee.

Dietro le immagini ufficiali e gli appuntamenti di Stato esiste infatti una rete informale di amicizie che unisce le future sovrane del continente. Un gruppo ristretto composto da ragazze che condividono lo stesso destino e che, proprio per questo, hanno trovato un modo per sostenersi a vicenda lontano dai riflettori.

A confermare l’esistenza di questo legame è stata la stessa Elisabetta, parlando della chat privata che condivide con alcune delle principali eredi al trono d’Europa. Un dettaglio che offre uno sguardo inedito sulla nuova generazione delle monarchie europee.

Le future Regine d’Europa hanno una chat segreta

A rivelare per prima l’esistenza del gruppo era stata la Principessa Caterina Amalia dei Paesi Bassi. Ora è arrivata anche la conferma di Elisabetta del Belgio, che ha spiegato come il rapporto con le altre future sovrane sia nato molti anni fa attraverso incontri ufficiali, celebrazioni e appuntamenti internazionali.

Nella chat privata c’è anche Ingrid Alexandra di Norvegia, la figlia di Mette-Marit e Haakon. Un gruppo esclusivo nel quale le giovani reali condividono esperienze che poche persone della loro età possono comprendere davvero.

“Siamo tutte nella stessa situazione. È una sfida che affronteremo insieme”, ha spiegato Elisabetta, sottolineando come il legame tra loro vada ben oltre le occasioni istituzionali.

Secondo quanto emerso negli anni, le conversazioni spaziano dai problemi legati alla sicurezza personale fino alla gestione dei social media, passando per la difficoltà di costruire amicizie autentiche sotto l’occhio costante dell’opinione pubblica. Questioni comuni a molti giovani, ma amplificate dalla responsabilità di appartenere a una famiglia reale.

Un rapporto che si è mostrato pubblicamente nel 2022, durante le celebrazioni per il diciottesimo compleanno di Ingrid Alexandra. In quell’occasione, Elisabetta, Amalia e la futura erede norvegese posarono insieme in una fotografia destinata a diventare il simbolo della nuova generazione delle monarchie europee.

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Pare, però, che nella chat non sia presente Leonor di Spagna che, per via della sua formazione militare, ha avuto meno occasioni di incontrare le altre Principesse europee. Non solo: a detta di alcuni le restrizioni e l’elevato livello di protezione che la Regina Letizia mantiene nei confronti delle sue figlie potrebbero aver limitato questi legami più informali.

Il futuro delle monarchie europee è donna

L’intervista ha anche evidenziato un cambiamento storico che sta interessando gran parte delle monarchie europee. Belgio, Paesi Bassi, Norvegia ma anche Spagna e Svezia hanno oggi eredi donne destinate a guidare le rispettive Corone nei prossimi decenni.

Nel caso del Belgio, Elisabetta entrerà nella storia come la prima donna a diventare sovrana del Paese. Un risultato reso possibile dalla riforma della successione che ha introdotto la primogenitura assoluta, garantendo alle figlie gli stessi diritti dei figli maschi.

Nonostante la portata storica del ruolo che la attende, Elisabetta sembra affrontare il futuro con sorprendente serenità. “Sono felice di sapere quale sarà il mio cammino”, ha dichiarato. Una riflessione che ha colpito molti osservatori per la sua maturità e per il modo in cui descrive una responsabilità che accompagna la sua vita fin dalla nascita.

Mentre le monarchie europee cercano un nuovo equilibrio tra tradizione e modernità, il gruppo WhatsApp delle future Regine racconta forse meglio di qualsiasi protocollo il volto della nuova generazione reale: più connessa, più informale e consapevole di dover affrontare insieme sfide che nessun manuale di corte può insegnare.