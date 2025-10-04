Le due Principesse, unite e sorridenti, hanno lasciato il segno alla cena di gala per l'insediamento di Guillaume, nuovo Granduca del Lussemburgo

IPA Amalia d'Olanda e Elisabetta del Belgio in Lussemburgo

Giovani Principesse crescono e rubano la scena a tutti. Elisabetta del Belgio e Amalia d’Olanda hanno preso parte alla cena di gala per celebrare l’ascesa al trono del nuovo Granduca di Lussemburgo. Le due hanno brillato con abiti e tiare scintillanti per la cena di gala in onore di Guillaume.

Future regine d’Europa, della stessa generazione di Leonor di Spagna e Ingrid Alexandra di Norvegia, le due ereditiere si sono presentate in coppia, sfoggiando look scintillanti e glamour, sotto lo sguardo rapito dei genitori ma soprattutto dei presenti.

L’abito di paillettes di Elisabetta del Belgio

La Principessa Elisabetta del Belgio ha scelto per la cena di gala di Guillaume e Stéphanie una delle stiliste preferite di Kate Middleton, la britannica Jenny Packham.

Con una silhouette fluida e un delicato drappeggio, l’abito presenta intricati decori in paillettes sul corpetto e sulla gonna con un leggero strascico. Si tratta del modello Ernest, a collo alto e valutato 4.244 euro, che ha abbinato a décolleté e borsetta coordinate.

Elisabetta ha completato il look con la tiara che i suoi genitori le hanno regalato per il suo diciottesimo compleanno. Caratterizzata da motivi floreali e realizzata in platino e diamanti, l’ereditiera l’ha indossata per la prima volta alla cena di gala in onore del raggiungimento della maggiore età di Ingrid Alexandra di Norvegia.

Un gioiello diverso da tutti quelli presenti nel portagioie della royal family belga. Ma che ricrea la tiara di proprietà della Baronessa Lady Evelyn Vestey, un’imprenditrice americana di grande successo che sposò Lord William Vestey, e che indossò questo prezioso gioiello quando fu presentata alla corte britannica nel 1925.

La Principessa Elisabetta, Duchessa di Brabante, sta attualmente conseguendo un Master in politiche pubbliche presso l’Università di Harvard, negli Stati Uniti. Lo scorso anno si è laureata in storia e politica presso il Lincoln College dell’Università di Oxford.

Di recente si è vociferato di una liaison con Giorgio del Liechtenstein ma è poi venuto a galla che la foto dei due in vacanza non era altro che un fake, generato da ignoti con l’intelligenza artificiale.

L’abito scintillante di Amalia d’ Olanda

Amalia d’Olanda ha optato per il verde, con un abito in stile principessa di Monique Lhuillier. Il modello si distingue per la scollatura a spalle scoperte e le lunghe maniche trasparenti in tulle, con un corpetto stile corsetto che sottolinea la vita e valorizza la silhouette. I ricami di paillettes si concentrano sulla parte superiore e si disperdono verso la gonna in tulle leggero.

L’ampio strascico completano un look elegante e sofisticato. Il capo è incoronato dalla tiara della Regina Emma, ​​composta da tre elementi principali, di cui quello centrale è circondato da otto piccoli diamanti.

Dopo la morte di Emma nel 1934, la tiara passò alla figlia, la Regina Guglielmina, e poi, nel 1962, alla Regina Giuliana, che non la indossò mai. Fu l’ex Regina Beatrice a indossarla con maggiore frequenza, scegliendola persino per le sue nozze con il Principe Claus e occasionalmente anche per quelle delle Irene e Margherita, così come per la Principessa Laurentien. La tiara fu persino raffigurata da Andy Warhol in un famoso ritratto di Beatrice del 1984.

Amalia ha studiato un percorso interdisciplinare di Scienze Politiche, Psicologia, Diritto ed Economia (PPLE) presso l’Università di Amsterdam, dove ha conseguito la laurea nel 2024. A breve comincerà il suo addestramento militare.

Come per Elisabetta anche per Amalia si è vociferato in questo periodo di un flirt. La futura Regina dei Paesi Bassi è stata avvistata con un giovane imprenditore tedesco all’Oktoberfest ma nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati.

Maxima d’Olanda e Matilde del Belgio in Lussemburgo

Come le loro figlie, Maxima d’Olanda e Matilde del Belgio non sono di certo passate inosservate. E anche in questa occasione hanno confermato di essere Regine di stile.

Maxima è stata una delle ospiti più eleganti della serata, con il suo abito realizzato in delicato pizzo blu navy con un motivo floreale che ricopre l’intero capo e rivela delicatamente la pelle nella parte superiore dell’abito. Il taglio è senza maniche con scollatura arrotondata. La gonna cade a linea dritta e ha un movimento fluido.

L’insieme è stato completato da una stola nella stessa tonalità di blu, che la Regina ha indossato con disinvoltura sulle braccia. Il look è stato completato con una pochette in velluto blu scuro.

Maxima ha poi sfoggiato la tiara più grande e imponente della serata. Più precisamente la tiara di zaffiri che aveva già mostrato nel 2013, all’incoronazione del marito Willem-Alexander.

Realizzata nel 1867 con 31 zaffiri del Kashmir e 655 diamanti sudafricani, include un enorme zaffiro centrale da 44 carati, originariamente concepito come spilla. Questo non è stato l’unico gioiello blu indossato dalla Regina: ha aggiunto lunghi orecchini di diamanti e zaffiri, un braccialetto coordinato e una straordinaria spilla a forma di fiocco, sormontata da un altro zaffiro al centro del petto.

Raffinata anche Matilde del Belgio, che ha continuato ad indossare il burgundy, colore simbolo della giornata che ha segnato l’abdicazione del Granduca Henri. Questa tonalità era stata infatti sfoggiata in mattinata anche da Amalia d’Olanda e dalla Granduchessa uscente Maria Teresa.

Un sofisticato abito Armani Privé decorato con perline, caratterizzato da una profonda scollatura a V e delicati dettagli in pizzo sul top a maniche lunghe. Il corpetto drappeggiato esaltava la silhouette, mentre la gonna plissettata aggiungeva movimento e leggerezza all’insieme.

La tiara è quella delle Nove Province, la più importante della maison belga. Questo gioiello fu creato con diamanti del Congo Belga nel 1926 dal gioielliere Van Bever di Anversa; fu un dono del popolo belga alla Principessa Astrid di Svezia in occasione delle sue nozze con il Principe Ereditario Leopoldo del Belgio. In stile Art Déco, presenta motivi greci. Il look è stato completato con una collana di diamanti Graff.