Maxima d’Olanda e le figlie in total glamour: il debutto regale di Ariane a Prinsjesdag

Getty Images Maxima d’Olanda si lascia andare alle danze, il look blu con l’insolito copricapo

Prinsjesdag è il giorno in cui l’Olanda intera guarda al futuro del Paese, ma quest’anno i riflettori sono stati catturati dal glamour e dalla presenza impeccabile della Regina Maxima d’Olanda e delle sue tre figlie, Amalia, Alexia e Ariane. Un’uscita pubblica che segna il debutto regale di Ariane, la più giovane delle principesse, in un look firmato Victoria Beckham che ha lasciato tutti senza parole.

La cerimonia, che segna l’apertura dell’anno parlamentare, impone un dress code diurno ma estremamente formale: abiti da sera lunghi, gioielli importanti, cappelli o acconciature da gran soirée. Un vero e proprio red carpet in salsa olandese, con il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima a guidare il corteo fino al Parlamento de L’Aia.

Maxima d’Olanda, regina del riciclo couture

Ancora una volta Maxima d’Olanda ha dimostrato perché è considerata una delle royal più amate dalle fashion addicted. Per l’occasione ha ripescato dal suo guardaroba uno degli abiti più memorabili di Jan Taminiau: un long dress verde-grigio in chiffon leggero, con drappeggi morbidi e luminosi che aveva già sfoggiato a Prinsjesdag nel 2011. Un gesto che unisce sostenibilità e stile, dimostrando come un abito couture possa attraversare gli anni senza perdere un grammo di fascino.

IPA

A impreziosire il look, un cappello scultura con piume argentate, accompagnato da gioielli dal fascino retrò: orecchini con perle nere e diamanti, una spilla antica abbinata e un bracciale rigido in oro con dettagli di perle e diamanti. Immancabile la fascia dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi, che ha dato ancora più solennità all’insieme. Maxima si è confermata un’icona fashion consapevole, capace di mixare couture, riciclo e gioielli d’epoca.

Amalia d’Olanda, la principessa del sole

La Principessa Amalia, erede al trono, ha invece scelto un look completamente diverso, puntando su un abito giallo burro con frange firmato Taller Marmo, brand molto amato anche dalle star hollywoodiane come Jennifer Lopez e Beyoncé. Il vestito, dallo stile fluido e raffinato, nascondeva la fascia regale sotto un drappeggio morbido, lasciando intravedere solo qualche dettaglio nelle fotografie ufficiali.

IPA

Il focus del look era però sugli accessori: un maxi cappello a tesa larga, sofisticato ma giocoso, e gli orecchini-knot dorati di Cult Gaia, già diventati un cult tra le it-girl internazionali. A completare, un cocktail ring gold sul dito destro, che ha aggiunto un tocco glamour in perfetto equilibrio con l’insieme.

IPA

Alexia d’Olanda, la principessa in viola

La seconda figlia, Alexia, ha scelto di distinguersi con un abito firmato Solace London, brand noto per le sue linee moderne e scultoree. Il vestito in una profonda tonalità di prugna, con drappeggio laterale e mantella, l’ha resa la più elegante e drammatica della giornata.

IPA

A differenza delle sorelle, Alexia ha preferito un piccolo copricapo floreale al posto del cappello oversize, bilanciando il look con maxi bracciali dorati presi in prestito direttamente dal portagioielli di Maxima. Un dettaglio curioso? Il bracciale Hervé van der Straten, già visto al polso della regina, mixato con un tennis bracelet di diamanti. Un ensemble sofisticato che ha sottolineato il gusto deciso e un po’ ribelle della principessa.

IPA

Ariane d’Olanda, debutto in Victoria Beckham

La vera sorpresa di Prinsjesdag 2025 è stata Ariane, la più giovane delle figlie di Maxima e Guglielmo Alessandro. Fresca di 18 anni, la principessa ha fatto il suo debutto regale con un long dress in satin blu notte firmato Victoria Beckham.

IPA

Un abito elegante e minimal, drappeggiato in vita, già visto in passato su celebrità e royal come Letizia di Spagna, che lo aveva scelto in verde pistacchio in una versione midi. Ariane, invece, ha puntato sulla versione più formale e allungata, perfetta per l’occasione.

IPA

Il look è stato completato da un cappello con veletta blu coordinato, guanti ton sur ton e un paio di orecchini pendenti in zaffiri e diamanti che hanno ripreso la nuance dell’abito. Un trucco leggerissimo e naturale ha lasciato che fosse l’abito a parlare, consegnando Ariane alla ribalta internazionale come nuova promessa di eleganza regale.

Le sorelle insieme, tre stili diversi e complementari

Vederle insieme sul balcone del Palazzo Noordeinde è stato come ammirare tre declinazioni dello stile contemporaneo declinato in chiave regale: il giallo radioso di Amalia, il viola intenso di Alexia e il blu sofisticato di Ariane. Tre personalità diverse, unite da un portamento impeccabile e dall’immancabile fascia blu-arancio dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi.

IPA

Nonostante la giovane età, le figlie di Maxima d’Olanda hanno già dimostrato di avere un proprio linguaggio stilistico ben definito. Un po’ come avviene per le principesse di Monaco o per le sorelle di casa Windsor, anche le royal olandesi stanno diventando icone fashion da osservare con attenzione.