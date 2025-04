La Principessa Ariane dei Paesi Bassi compie 18 anni: i ritratti su Instagram

Fonte: Getty Images Maxima D'Olanda e la Principessa Ariane

La Famiglia Reale olandese ha un bel motivo per festeggiare: la più piccola delle figlie di Maxima e Willem-Alexander d’Olanda, la Principessa Ariane dei Paesi Bassi, compie 18 anni. Per l’occasione sono stati rilasciati dei nuovi ritratti ufficiali della Principessa, che cresce in bellezza.

La Principessa Ariane dei Paesi Bassi compie 18 anni

Nata il 10 aprile 2007, Ariane Wilhelmina Maxima Agnes è la Principessa dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau e terza in linea di successione al trono olandese. Rispetto alle sorelle Amalia, l’erede al trono, e Alexia, la più giovane delle figlie di Maxima e Willem-Alexander d’Olanda ha vissuto una vita molto più discreta e più lontana dagli eventi istituzionali, a cui le sorelle più grandi invece partecipano già da qualche tempo.

In occasione del compimento dei suoi 18 anni la Famiglia Reale ha pubblicato sull’account Instagram ufficiale dei nuovi ritratti della giovane Principessa, che cresce in bellezza.

In occasione del suo raggiungimento della maggiore età, il Re le ha conferito la Gran Croce dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi e l’ha nominata Dama dell’Ordine del Leone d’Oro. Potrà inoltre utilizzare il proprio stemma, come stabilito dal decreto reale del 21 marzo 2025. Nel 1898, la regina Guglielmina dei Paesi Bassi fu la prima donna a essere nominata Dama di quest’ordine. Da allora, tutti i figli del capo dello Stato ricevono questo titolo in occasione del loro 18 diciottesimo compleanno.

Il ricovero in ospedale da neonata

Non tutti lo sanno, ma a pochi giorni dalla sua nascita la Principessa Ariane fu ricoverata in ospedale per una grave infezione respiratoria. Per fortuna le sue condizioni di salute migliorarono velocemente e una settimana dopo Ariane è tornata dalla sua famiglia a Villa Eikenhorst , la casa di Waasenaar dove ha vissuto con i suoi genitori e le sue sorelle fino al 2019, quando si sono finalmente trasferiti al palazzo Huis ten Bosch, la loro attuale residenza.

La scelta di studiare in Italia

Come le sorelle maggiori, Ariane ha condotto una vita il più normale possibile. Ha completato la sua istruzione primaria presso la scuola pubblica di Bloemcamps e quella secondaria presso il Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Per quanto riguarda la scuola superiore, ha deciso di recarsi in Italia, scegliendo il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, in provincia di Trieste.

Alexia aveva già studiato nello stesso collegio in Galles (proprio come la Principessa Leonor di Spagna) ma Ariane ha preferito il nostro paese per via della sua formazione in musica classica, una delle sue passioni. Quest’anno dovrà affrontare gli esami finali e dopo aver conseguito il baccalaureato internazionale, Ariane avrà la possibilità, come le sorelle Amalia e Alexia, di iscriversi all’università. L’erede al trono infatti studia Scienze politiche, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia presso l’Università di Amsterdam, mentre la Principessa Alexia, dopo un anno sabbatico, ha iniziato lo scorso anno a studiare Ingegneria civile presso l’University College di Londra.

Al momento non si conoscono i piani futuri della Principessa, che in questi anni ha vissuto lontano dai riflettori, studiando in Italia: sappiamo però che nel tempo libero ama giocare a hockey, a tennis, suonare la chitarra, ballare e cantare.