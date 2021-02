Letizia di Spagna, liceo nel Galles da 76mila euro per la figlia Leonor

editato in: da

Letizia di Spagna a confronto col look delle figlie Leonor e Sofia

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno scelto un prestigioso liceo nel Galles per Leonor, la primogenita ed erede al trono. Costo dell’esclusivo istituto? 76.500 euro l’anno.

In una nota ufficiale emanata dalla Casa Real si apprende dunque che Letizia di Spagna e Felipe spediranno la Principessa Leonor nel Galles per frequentare l’istituto scolastico United World Colleges (UWC), l’UWC Atlantic College. La rata annuale è di 67mila sterline, circa appunto 76.500 euro che i Sovrani pagheranno usufruendo della loro indennità. Proprio recentemente il Palazzo ha pubblicato i budget per la Famiglia Reale e tutti i membri, compresa Letizia e Sofia, madre del Re, hanno rinunciato all’aumento che ogni anno spetterebbe loro.

Tronando a Leonor, la Principessa delle Asturie inizierà a frequentare il college tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Per la prima volta non andrà nella stessa scuola di sua sorella Sofia. Le due ragazze quindi affronteranno il prossimo anno scolastico separatamente.

La Principessa delle Asturie, come tutti gli altri studenti del prestigioso istituto, risiederà nei dormitori del college, condividendo gli spazi con i compagni e gli insegnanti.

Nonostante Leonor si troverà in Galles, quindi lontano dal suo Paese, non verrà meno ai suoi doveri di Corte. Infatti, pur essendo giovanissima, da quando ha compiuto 14 anni ha assunto una serie di responsabilità verso la Corona, in quanto futura Regina di Spagna. Per questo motivo il Re ha già informato il Primo Ministro, Pedro Sánchez, di questo periodo di formazione della Principessa.

Il motivo che ha spinto Letizia e Felipe a iscrivere la figlia in un liceo nel Galles non è stato reso noto nello specifico. È presumibile che i Sovrani vogliano dare un’istruzione di respiro internazionale all’erede al trono che naturalmente dovrà conoscere alla perfezione l’inglese, oltre ad altre lingue straniere.

Tra l’altro, in più di un’occasione sono emerse indiscrezioni sulla rigida educazione che Donna Letizia impone alle figlie, con regole molto strette che vanno dall’utilizzo di internet all’ora in cui andare a letto. Probabilmente il collegio britannico rientra in questa rigida disciplina.

Ci potrebbero essere anche motivazioni diplomatiche, come la necessità di mantenere stretti rapporti tra la monarchia spagnola e quella britannica. Il soggiorno di Leonor nel Galles potrebbe favorire tali relazioni, magari pensando anche un eventuale incontro tra la Principessa e i membri più giovani di Buckingham Palace come Kate Middleton e William.

Per altro Carlo ha una vera e propria ammirazione per Letizia. Durante una visita di Stato a Londra della Regina spagnola, il Principe rimase letteralmente incantato da lei.