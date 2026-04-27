Letizia di Spagna, la figlia Leonor torna a Madrid e inizia l’Università nello splendido Campus di Getafe

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IPA Leonor di Spagna

Dopo Saragozza, Marín e Murcia, è il turno di Madrid. La Casa Reale ha annunciato la prossima tappa del percorso formativo della Principessa Leonor. La figlia di Letizia di Spagna resterà in patria questa volta e ha scelto un’università pubblica spagnola, una delle più recenti della Comunità di Madrid. Stiamo parlando dell’Università Carlos III, nello specifico del campus di Getafe, che sarà la sua sede accademica per i prossimi quattro anni.

Letizia di Spagna, la figlia Leonor all’Università

La Principessa Leonor inizierà i suoi studi universitari a Madrid dopo l’estate. La Zarzuela ha annunciato che l’erede al trono studierà Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Getafe (Madrid). Il corso di studi ha una durata di quattro anni e inizierà nel terzo semestre del 2026.

In una dichiarazione, il Capo dello Stato ha affermato: “La Principessa delle Asturie ha superato con successo il processo di selezione previsto per gli studenti che hanno completato gli studi secondari all’estero e ha ricevuto un parere favorevole dalla Commissione di Valutazione. Questo corso di laurea, offerto nel campus di Getafe, comprende, tra le altre materie, Scienze Politiche, Discipline Umanistiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Storia e Relazioni Internazionali”.

Nella stessa dichiarazione, la Casa Reale ha inoltre precisato che la figlia di Felipe e Letizia di Spagna “concilierà questo periodo di studi superiori, in conformità con il calendario accademico, con i suoi impegni istituzionali come erede al trono, proprio come ha fatto durante gli studi secondari e i tre anni di accademia militare”.

L’università rappresenta una tappa decisiva nel tragitto istituzionale di Leonor come erede al trono di Spagna. Dopo tre anni di intensa formazione nelle accademie militari, la Principessa si prepara ad affrontare un nuovo capitolo che sarà fondamentale per il suo futuro ruolo di Regina.

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Il percorso accademico le offrirà una preparazione approfondita, indispensabile per sviluppare capacità di analisi, pensiero critico e visione istituzionale. Una formazione che non riguarda soltanto l’aspetto culturale, ma anche la crescita personale e la costruzione di quelle basi intellettuali strategiche necessarie per esercitare, un giorno, il ruolo di capo di Stato.

Leonor è così pronta a tornare a Madrid dopo un lungo periodo trascorso all’interno delle Forze Armate, dove è stata pienamente integrata nei ranghi militari, condividendo disciplina, impegno e responsabilità con il resto del personale.

Felipe e Letizia hanno sempre considerato l’addestramento militare della loro primogenita un passaggio particolarmente prezioso. Un’esperienza ritenuta essenziale per rafforzare il senso del dovere, la capacità di servizio e la preparazione ai futuri compiti di rappresentanza istituzionale previsti dal Titolo II della Costituzione spagnola.

Dal canto suo, la ventenne ha affrontato questa avventura con piena consapevolezza, conoscendo fin dall’inizio le rinunce e i sacrifici richiesti dalla vita militare.

Questo è il campus di Getafe dell’Università Carlos III

L’Università Carlos III de Madrid è una delle istituzioni accademiche più prestigiose della Spagna e d’Europa. È nota per l’elevato tasso di occupazione dei laureati, superiore al 90% già nel primo anno dopo il conseguimento del titolo, oltre che per l’eccellenza nella ricerca e per il prestigio internazionale nei settori dell’economia, del management e dell’ingegneria.

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L’offerta formativa è ampia e fortemente orientata all’internazionalizzazione. Tra i percorsi più richiesti figurano le doppie lauree in Economia e Commercio e Giurisprudenza, Scienze dei Dati e Ingegneria delle Telecomunicazioni, Studi Internazionali e Giurisprudenza, oltre alla tripla laurea in Filosofia, Politica ed Economia. Non mancano corsi in Scienze Sociali, Discipline Umanistiche, Comunicazione, Documentazione e Scienze della Salute.

Uno degli elementi distintivi dell’università è il carattere bilingue della formazione: circa il 70% dei corsi di laurea viene infatti erogato in doppia lingua, permettendo agli studenti di affrontare il mercato del lavoro con una preparazione competitiva sia in Spagna sia all’estero.

Il campus di Getafe, dove Leonor seguirà le lezioni, è considerato tra i più completi del Paese. Oltre alle tradizionali aule universitarie, ospita due grandi biblioteche, laboratori informatici e multimediali, studi televisivi e audiovisivi, un’aula per le simulazioni processuali e spazi dedicati all’apprendimento linguistico e alle tecnologie digitali. Un’impostazione che punta non solo sulla teoria, ma anche sulla preparazione pratica e professionale.

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Il campus offre pure una rete di servizi pensata per la vita quotidiana degli studenti: mensa, centro medico, banca, auditorium, impianti sportivi, spazi di co-working e persino un’agenzia di viaggi. Il centro sportivo dispone anche di piscina coperta e area benessere, mentre tutte le strutture sono dotate di connessione Wi-Fi.

Per molti studenti sono disponibili diverse residenze universitarie, ma non sarà questo il caso della Principessa. Leonor continuerà infatti a vivere al Padiglione del Principe, all’interno del Palazzo della Zarzuela, e raggiungerà ogni giorno il campus in presenza. La distanza tra la residenza reale e l’università è di circa 20-25 chilometri, con un tempo di percorrenza stimato in auto di poco più di venti minuti.

Getafe è una delle città più popolose dell’area sud di Madrid, che conta oltre 186mila abitanti secondo i dati INE 2024. Una realtà vivace ma tranquilla, ben collegata con la capitale e apprezzata per la qualità della vita, l’ampia offerta di ristoranti e le numerose attività ricreative.

Un contesto che offrirà alla futura Regina non soltanto una formazione accademica d’eccellenza, ma anche l’opportunità di vivere più da vicino la quotidianità universitaria e il rapporto con i suoi coetanei.