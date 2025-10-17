Leonor di Spagna, la nuova vita da Top Gun

Leonor, la figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, sta completando il suo addestramento militare nell’Accademia dell’Aeronautica di San Javier dove sta seguendo dei corsi per diventare pilota di aerei da guerra. Terminato l’anno, la Principessa delle Asturie sarà una vera e propria Top Gun. D’altro canto, è obbligatorio per lei perché un giorno succederà a suo padre sul trono spagnolo.