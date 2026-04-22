Stéphanie de Lannoy, il primato unico della Granduchessa del Lussemburgo

Stéphanie de Lannoy è l'unica tra le moglie di Re e Principi europei ad avere origini nobiliari. Da Kate Middleton a Letizia di Spagna, sono tutte borghesi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Stéphanie de Lannoy, Granduchessa di Lussemburgo, non è certo famosa come Kate Middleton o Letizia di Spagna. Ma possiede qualcosa che nessuna delle attuali Regine e Principesse consorti d’Europa hanno.

Il primato di Stéphanie non ha nulla a che fare col merito, riguarda piuttosto la sua genealogia. La Granduchessa infatti è l’unica ad avere origini nobiliari tra le mogli dei Sovrani europei. È nata Contessa di Lannoy ed è diventata Granduchessa consorte del Lussemburgo nell’ottobre 2025, dopo che suo marito Guglielmo ha ereditato il titolo.