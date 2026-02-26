Valentino disegnò un abito molto speciale per Kate Middleton. Ma la Principessa del Galles non lo indossò mai. Infatti, non fu mai realizzato. Il grande stilista, scomparso il 19 gennaio 2026, realizzò il bozzetto per l’abito da sposa di Kate. Sapeva che lei avrebbe optato per un brand britannico, ma volle omaggiare il Royal Wedding più importante degli ultimi tempi con questo disegno.
Kate Middleton, il vestito che Valentino disegnò per lei
Valentino disegnò l'abito da sposa di Kate Middleton, ma non lo realizzò mai. Lei scelse un vestito di Alexander McQueen ispirato a Grace Kelly