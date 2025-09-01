Charlotte, la merenda preferita dalla figlia di Kate Middleton

Kate Middleton e i suoi figli, George, Charlotte e Louis, amano stare nella natura. La Principessa del Galles organizza spesso giochi all’aria aperta, in qualsiasi stagione, e picnic. Ed è proprio grazie a queste occasioni che si è scoperto qual è la merenda preferita di sua figlia. Pare che Charlotte vada matta per il rotolo di pasta sfoglia con ripieno di salsiccia, uno snack molto comune in Gran Bretagna, di cui era ghiotto anche suo padre William, quando era piccolo.