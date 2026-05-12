Kate Middleton, la dieta salutista e il suo unico vizio proibito

Kate Middleton segue una dieta equilibrata con tanta verdura e poca carne. Ma adora un cibo che è vietata dal Palazzo e si concede qualche sfizio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton ama cucinare per la famiglia e da sempre è molto attenta a quello che mette in tavola, per sé, William e i suoi tre figli. Sulla dieta della Principessa del Galles si è detto molto, fin dai tempi del suo matrimonio. Indubbiamente, predilige piatti sani e vegetariani, mentre un tempo era una seguace della dieta Dunkan, a base di proteine anche animali. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, cosa mangia davvero

Quando non è impegnata in tour, a breve verrà in Italia, o in banchetti a Palazzo, Kate Middleton pensa personalmente alla cucina. Di solito è lei che prepara i pasti per la famiglia, a volte aiutata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

L’attenzione per l’alimentazione è aumentata dopo il cancro. Kate ha raccontato ad esempio di essere molto più consapevole nel consumo di alcol dopo la malattia.

La Principessa del Galles, di solito, inizia la giornata con una colazione energetica, ricca di vitamine. Infatti, beve dei frullati a base di cavolo riccio, spirulina (un tipo di alga), matcha (foglie di tè verde), spinaci, lattuga romana, foglie di coriandolo e mirtilli.

A pranzo preferisce piatti senza carne, sebbene non sia vegetariana. Lo chef Raghu Deora, incaricato di preparare i piatti per William e Kate durante il loro soggiorno al Taj Mahal Palace mentre erano in viaggio ufficiale in India, ha raccontato di aver servito loro un pranzo a base di kebab di verdure e curry di lenticchie. “Era tutto vegetariano perché mi era stato detto che era quello che preferivano”, ha spiegato. Tra i piatti preferiti di Kate ci sono anche l’anguria, il tabbouleh, il ceviche e il gazpacho.

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Kate Middleton, il cibo proibito

William e Kate adorano il sushi e il sashimi, come dimostrano le loro visite al Japan House London. Sono grandi estimatori di questi piatti giapponesi che consumano regolarmente, sebbene siano “proibiti” dal Palazzo.

Infatti, nell’elenco dei cibi che non vengono mai serviti dagli chef di Corte è compreso il pesce crudo, perché è a rischio contaminazione. Ma la Principessa e il Principesse del Galles si concedono di tanto in tanto il sushi, quando sono fuori servizio.

Kate Middleton, il pollo arrosto è il piatto preferito da William

A cena Kate cucina anche la carne. In particolare, il pollo arrosto è il piatto preferito da William e piace molto anche ai suoi tre figli. Anche la pasta viene servita spesso a Forrest Lodge. Lady Middleton ha raccontato che spesso George, Charlotte e Louis l’aiutano a prepararla. Una ricetta molto amata è la pasta fatta a mano col formaggio.

Le spezie non mancano mai nella cucina della Principessa che ama molto i cibi piccanti. Sua figlia Charlotte li adora come lei, mentre William non li sopporta.

Kate prepara anche il dolce e non solo per le feste di compleanno. Il dessert che prepara più spesso è il pudding inglese al caramello.

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Kate Middleton, piccoli vizi a tavola

Anche se Lady Middleton è attenta a seguire una dieta equilibrata, non rinuncia alle piccole soddisfazioni del palato. Ad esempio adora fin da piccola le olive. Ma le piace mangiare anche i pop-corn e i marshmallow che si diverte ad abbrustolire sul fuoco con i suoi bambini.